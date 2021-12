Finkillä oli allaan liirtolauta, jollaisia yleensä käytetään temppuiluun matalissa vesissä.

Brasilialainen Lucas Fink, 23, lainelautaili viime viikolla liirtolaudalla (skimboard) epävirallisen maailmanennätyksen. Aallon korkeudeksi arvioidaan 20 metriä.

Finkin ennätyslautailusta kertoo muun muassa Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.

Ennätys tapahtui Praia do Norte in Nazaréssa Atlantilla Portugalin edustalla. Alue on tunnettu korkeista aalloistaan, jotka vetävät puoleensa lainelautailijoita ympäri maailmaa lokakuusta maaliskuuhun.

”Se oli elämäni suurin aalto. Aalto, josta olen unelmoinut paljon. Olen keskittynyt tähän tehtävään koko elämäni – surffata suurimmassa aallossa koskaan liirtolaudalla”, Fink kertoi magicseaweed.comille.

Liirtolauta on merkittävästi pienempi kuin lainelauta. Sen koko on noin 131 kertaa 50 senttimetriä ja paksuus 2,5 senttimetriä. Laudassa ei myöskään ole eviä.

Normaalisti liirtolaudalla tehdään erilaisia temppuja matalammissa vesissä.