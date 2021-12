Joukkue on asetettu karanteeniin kymmenen vuorokauden ajaksi. Keskiviikolle pelattavaksi merkitty Pelicans–Ässät- ja perjantaille merkitty Kärpät–Ässät-ottelu siirtyvät myöhempään ajankohtaan.

Miesten jääkiekkoliigassa pelaavassa porilaisessa Ässissä on todettu neljä varmistettua ja kuusi todennäköistä koronatartuntaa. Näiden lisäksi maanantaina tehdyissä kotitesteissä kuuden pelaajan antigeenitesti oli positiivinen.

Lähes kaikki pelaajat ovat kahdesti rokotettuja. Koska altistus joukkueessa on näin laaja, joukkue on asetettu karanteeniin kymmenen vuorokauden ajaksi. Karanteenista voi vapautua, mikäli kuudentena päivänä altistuksesta otettu PCR-testi on negatiivinen.

Infektiolääkärin päätöksellä kannat lähetetään THL:ään sekvensointiin, sillä tartuntojen leviäminen laajalle rokotetuissa on poikkeuksellista ja halutaan selvittää voiko kyseessä olla omikron-tartunta.

Vielä maanantaina Ässät ilmoitti pelaavansa tämän viikon pelit tavallisesti. Tällöin tartuntoja oli todettu edustusjoukkueessa kaksi.