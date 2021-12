Suomalaiset soutavat pariairo­kaksikkojen kärjessä Atlantilla: ”Ensimmäinen väsymys­aalto on nujerrettu”

Markus Mustelin ja John Blässar ovat soutaneet Atlantilla muutaman vuorokauden ajan.

Suomalaiskaksikon, Markus Mustelinin ja John ”Jolle” Blässarin, alkumatka Atlantic Challenge -soutukilpailussa on sujunut vauhdikkaasti. He ovat keskiviikkoaamun tilanteen mukaan oman sarjansa, pariairokaksikot, kärjessä ja kokonaistilanteessakin kahdeksantena.

Mustelin ja Blässar lähtivät Atlantin yli -soutukisaan sunnuntaina, joten matkaa on nyt taitettu noin kolme vuorokautta. He olivat edenneet keskiviikkoaamuun kello 10:een mennessä 188 merimailia eli noin 348 kilometriä. Keskivauhti on ollut kaksi solmua tunnissa eli 3,7 kilometriä tunnissa.

”Ensimmäinen väsymysaalto on nujerrettu! Tuuli on todella kevyt, lähipäivinä iskee matalapaine, mutta kevyillä tuulilla sekin. Kevyt tuuli on aika raskas soutaa, toivottavasti saadaan aallot ja tuuli takaapäin antamaan vauhtia”, Mustelin kertoo tiedotteessa.

Johtoasema pariairokaksikoissa nostattaa myös suomalaisten tunnelmaa.

”Sen verran kilpailuhenkisiä ollaan, että tuntuu hyvältä”, Mustelin toteaa.

Kokonaiskilpailun kärjessä on yhdysvaltalainen kolmen soutajan, Jonathan Harrison, Isaac Mackey ja Kramar Lewis, muodostama Pacific Boys. He olivat edenneet keskiviikkoaamuun kello 10:een mennessä 205 merimailia.

Kaikilla kilpailijoilla ei ole aivan yhtä hyvä tilanne. Yksinsoutuun osallistunut 66-vuotias britti Simon Howes joutui keskeyttämään kilpailun, kun hän loukkasi kyynärpäänsä liukastuttuaan veneessään.

Lisäksi kilpailun järjestäjien mukaan useat kilpailijat potevat merisairautta. Suomalaiskaksikko on kuitenkin kunnossa, HS:lle kerrotaan.

Kilpailu on vasta alkuvaiheessa, sillä suomalaiskaksikolla on matkaa jäljellä noin 4 500 kilometriä. Järjestäjien tämänhetkisen arvion mukaan Mustelin ja Blässar tulisivat maaliin 54 päivän kuluttua, mutta arvio perustuu nykyiseen etenemisnopeuteen.

Kun soutajat pääsevät kääntymään kohti länttä, soutaminen pitäisi edetä paremmin myötätuulessa.