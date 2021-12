Jürgen Kloppin mukaan Liverpoolin joukkueen rokotustilanne on melko hyvä, ja hän sanoi toivovansa, että asia saadaan kuntoon koko joukkueen osalta.

Valioliiga-seura Liverpoolin päävalmentaja Jürgen Klopp sanoi keskiviikkona, ettei hän ole vielä päättänyt aikooko seura solmia tulevaisuudessa sopimuksia vain koronarokotettujen pelaajien kanssa. Kloppin mukaan joukkueen rokotustilanne on ”melko hyvä”.

Aston Villan päävalmentaja Steven Gerrard ja Crystal Palacen päävalmentaja Patrick Vieira ovat kumpikin sanoneet, että pelaajien rokotustilanne saattaa olla yksi harkinnan arvoinen asia, kun seurat hankkivat uusia pelaajia.

Valioliiga kertoi lokakuussa, että 68 prosenttia pelaajista on saanut kaksi rokotusta. Maanantaina Valioliiga kertoi ennätyksellisestä 42 koronavirustartunnasta viikon sisällä.

Kloppin mukaan on liian aikaista ajatella vielä tammikuun siirtoaikaa, kun pelejä siirretään tällä hetkellä koronavirustartuntojen takia.

"Kuka tietää, missä tilanteessa olemme, kun voimme jälleen solmia sopimuksia pelaajien kanssa”, Klopp sanoi toimittajille ennen torstain kotiottelua häntäpään joukkuetta Newcastlea vastaan.

”Rokotuksissa on kyse uskollisuudesta, solidaarisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Meillä on tilaisuus auttaa itsemme lisäksi myös muita ihmisiä. On tärkeätä tukea näitä toimenpiteitä. Joukkueemme rokotustilanne on melko hyvä. Toivottavasti saamme asian kuntoon koko joukkueen osalta.”

Klopp kertoi, miten Liverpoolin joukkueen terveysturvallisuudesta pidetään huolta.

”Saavun harjoituksiin ennen kuin suurin osa pelaajista, ja minut testataan ennen pelaajien saapumista. Kun saamme negatiivisen tuloksen, voimme siirtyä harjoituksiin. Olemme koko muun maailman tavoin huolissamme asiasta ja teemme voitavamme.”