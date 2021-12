Banksin jatkovalinnan lentopallomaajoukkueen päävalmentajana sinetöi syyskuussa hellinnyt EM-turnauksen 12. sija.

Kahden ja puolen vuoden taival Suomen miesten lentopallomaajoukkueen päävalmentajana on vakuuttanut brittipäävalmentaja Joel Banksin, että hänen lähitulevaisuutensa on Suomen peräsimessä. Samaa mieltä on Lentopalloliitto, joka sorvasi Banksin kanssa 2+1 vuoden mittaisen jatkosopimuksen.

Banksin jatkovalinnan sinetöi syyskuussa hellinnyt EM-turnauksen 12. sija. Varsinkin Tampereella pelatussa alkulohkossa Suomi oli kykyihinsä nähden parhaimmillaan ja hurmasi pelillään kisalehtereille rynnineet, koronan puuduttamat katsojat.

Varsinkin hakkuri Urpo Sivula oli EM-turnauksessa kovassa vireessä. Siinä mielessä käsillä on haikeutta, sillä lentopallon Mestaruusliigaa Akaa-Volleyssa pelaava Sivula on ilmoittanut Banksille, että hänen pelinsä maajoukkueessa ovat tällä haavaa ohi.

”Urpo teki EM-kisoja varten sataprosenttisesti töitä, ja se näkyi hänen pelissään”, päävalmentaja Banks muistelee STT:lle.

Myös 43-vuotiaan passari-ihmeen Mikko Eskon palvelukset Suomen maajoukkueelle ovat ohi.

Banks aloitti Suomen päävalmentajana keväällä 2019. Saman vuoden EM-kisoissa Ranskassa Suomi jäi 14:nneksi.

Banksin saldo maajoukkuevalmentajana on viisi voittoa ja 27 tappiota. Kaikki voitot ovat tulleet EM-lopputurnauksissa.

Suomen menestyksekkäintä aikaa oli 2000-luvun loppupuoli italialaisen päävalmentajan Mauro Berruton johdolla. Suomi oli 2007 Moskovan EM-lopputurnauksessa välieräpelissä vain muutaman pallon päässä finaalipaikasta, mutta vastustaja Espanja kiri takaa ohi ja lopulta Euroopan mestariksi. Suomelle jäi EM-Moskovasta käteen neljäs sija.

Silloisessa Suomen maajoukkueessa löivät kansainvälisesti läpi muun muassa Oivasen kaksoisveljekset Mikko ja Matti. Nyt maajoukkueeseen tekee tuloaan nuorempi sukupolvi, johon Banks kertoo luottavansa täysin.

”En ole huolissani tulevaisuudesta. Esimerkiksi joukkueessani pelaava 19-vuotias yleispelaaja Veeti Nikkinen on lupaava tyyppi. Myös Hollannissa pelaavalta hakkurilta Joonas Jokelalta odotan paljon”, belgialaista Maaseikia valmentava Banks sanoo.

”Olin todella ylpeä siitä, miten joukkue EM-kilpailuissa esiintyi ja toivon, että muillakin on olo Suomen miesten lentopallon olevan nyt hyvässä tilanteessa”, Banks kuvailee.