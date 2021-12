NHL-seura Calgary Flamesilla 16 ihmistä on koronatoimien kohteena, joukossa myös pää­valmentaja

NHL on perunut kolme Calgary Flamesin ottelua tällä viikolla koronaviruksen aiheuttamien toimenpiteiden takia.

Calgary Flames ei voi hetkeen pelata otteluita ennen kuin joukkueessa riehuva epidemia on saatu aisoihin.

NHL-seura Calgary Flames on koronakurimuksessa. Flames kertoi keskiviikkona, että kaikkiaan 16 seuran työntekijää on joutunut koronavirustoimenpiteiden kohteeksi. Heidän joukossaan on myös päävalmentaja Darryl Sutter.

Keskiviikkona NHL:n koronatoimenpiteiden kohteeksi joutui seitsemän uutta pelaajaa Flamesin joukkueesta. Sutterin lisäksi eristyksissä ovat myös apuvalmentajat Kirk Muller ja Ryan Huska sekä seitsemän muuta henkilökunnan jäsentä.

Koronaprotokollan johdosta eristyksissä ovat pelaajista Rasmus Andersson, Byron Froese, Johnny Gaudreau, Erik Gudbranson, Trevor Lewis, Jacob Markstrom ja Tyler Pitlick.

Heidän lisäkseen eristyksissä olivat jo aiemmin Noah Hanifin, Elias Lindholm, Milan Lucic, Andrew Mangiapane, Sean Monahan, Brad Richardson, Adam Ruzicka, Christopher Tanev ja Nikita Zadorov.

NHL perui kolme Flamesin ottelua tällä viikolla.