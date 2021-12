Kallio kertoo asiasta Instagramissa.

Formula 1 -lähetyksistä tuttu urheilutoimittaja Mervi Kallio jättää työnsä MTV:llä. Kallio kertoo Instagram-tilillään, että keskiviikon Tulosruutu-lähetys oli hänen viimeisensä.

”Olen saanut tehdä töitä, joista en osannut edes unelmoida. Olen oppinut asioita, joita en tiennyt olevan edes olemassa. Suurin kiitollisuus on niistä ihmisistä, joiden kanssa olen saanut työskennellä, joita olen työni kautta kohdannut ja joihin olen saanut tutustua”, Kallio kirjoittaa.

Kallio on työskennellyt MTV:llä vuodesta 2008 alkaen. Viime vuodet hän on ollut mukana tekemässä saman yhtiön C More -maksukanavalla formulalähetyksiä varikkohaastattelijana.

Formula 1 -lähetykset siirtyvät ensi vuodeksi Viasatille. MTV on näyttänyt formuloita yhtäjaksoisesti 25 vuoden ajan.

”Onhan tämä harmittavaa ja sääli. F1 on ollut pitkään Maikkarin dna:ta. On harmi, että hävisimme sen”, MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen kommentoi lajin menettämistä vuonna 2020.

Viasat kertoi aiemmin joulukuussa, että jatkossa F1-lähetyksiä kommentoi lajin kaksinkertainen maailmanmestari Mika Häkkinen. Loput tiimistä julkaistaan tammikuussa.