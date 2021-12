Kärkisijoista taistelevat HIFK ja KooKoo pelasivat tarkkaa puolustuskiekkoa viimeisessä ottelussaan ennen joulua.

KooKoo–HIFK 1–2

Helsingin IFK pääsee viettämään joulua Liigan sarjajohtajana. Asia varmistui perjantai-iltana, kun joukkue haki vierasvoiton sarjan kärkikaksikon kohtaamisesta Kouvolasta.

HIFK ja KooKoo hoitivat viimeisen ottelunsa ennen joulua vauhdilla pakettiin. Vieraiden niukkaan voittoon päättynyt ottelu ei ollut kaikkein tapahtumarikkain, ja aikaa se vei hädin tuskin kaksi tuntia.

”Huomasi, että oli iso peli molemmille. Molemmat suojelivat omaa maalia, eikä ilmaisia paikkoja annettu yhtään. Tiukkaa vääntöä senttimetreistä koko ajan”, HIFK-kapteeni Teemu Tallberg arvioi ottelun jälkeen HS:lle.

Viime viikkoina nopeasti heikentynyt koronatilanne on levittänyt ikävät lonkeronsa myös liigajoukkueisiin. Porin Ässät kertoi perjantaina, että sen edustusjoukkueessa on todettu ainakin 14 koronavirustartuntaa. Mikkelin Jukureiden liigamiehistö joutui jo alkuviikosta karanteeniin.

Tilanne näkyi myös Kouvolassa areenan lehtereillä. Vielä marraskuun alussa HIFK:n vierailu veti paikalle yli 4 000 katsojaa, kun nyt peliä todisti virallisen ilmoituksen mukaan vain 2 347 ihmistä.

”Täällä oli kuitenkin yllättävän hyvä meininki. Kaukalon sisällä oli tunnetta, ja se välittyi myös katsomoon”, Tallberg kehui kouvolalaisyleisöä.

Avauserä pelattiin läpi alle puolessa tunnissa ilman maaleja tai rangaistuksia. Vieraiden maalilla Michael Garteig joutui torjumaan ainoastaan kerran.

Pöytäkirjaan saatiin viimein merkintä ajassa 29.43, kun KooKoolle langetettiin kahden minuutin jäähy.

HIFK ei jättänyt erikois­tilannetta hyödyntämättä: Alex Broadhurst syötti juuri oikeaan aikaan neliön keskeltä tilaa löytäneelle Sebastian Dykille, joka kiskaisi suoralla laukauksella ottelun avausmaalin.

Kolmannessakin erässä edettiin lähes vartin verran ilman kohokohtia, kunnes Garteig ohitettiin viimein ensimmäistä kertaa. Kanadalaisen haaveet kauden ensimmäisestä nollapelistä pilasi Kim Strömberg.

HIFK kuitenkin vastasi nopeasti, ja asialla oli avausosuman tapaan kakkosketjun hyökkääjistö. Tallberg taisteli Broadhurstin laukauksen paluukiekon maalinedustalle vapaaksi jääneelle Dykille, joka ei avopaikastaan erehtynyt vaan iski ottelun viimeiseksi jääneen maalin.

”Tämä oli hyvä tasonnosto meiltä verrattuna keskiviikon peliin. Olen tyytyväinen koko joukkueen suoritukseen, vaikka maalit osuivatkin tänään meidän kentälle”, Tallberg sanoi.

Vierailu Kouvolaan oli HIFK:n viimeinen ottelu ennen joulua. Tositoimiin joukkueen olisi otteluohjelman mukaan tarkoitus palata tapaninpäivänä, jolloin sen olisi tarkoitus piipahtaa Lahdessa Pelicansin vastustajana.

”Syksystä lähtien meillä on ollut koko ajan hyvä noususuhdanne. Onnistumisia on tullut isolle joukolla, ja suunta on ollut oikea koko ajan”, Tallberg tiivisti joukkueensa alkukauden.

Alati pahenemaan päin olevan koronapandemian vuoksi on mahdotonta tietää, millainen kevät ja loppukausi sarjakärki HIFK:lla on edessään.

”Nyt meidän täytyy elää hetkessä ja nauttia joka päivä siitä, mitä saamme tehdä. Kyllähän lukemat ovat nyt melko korkealla, eikä ikinä voi tietää, milloin se osuu meidänkin kohdalle”, Tallberg totesi.