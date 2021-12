New York Rangers nappasi jääkiekon NHL:ssä 3–2-vierasvoiton Arizona Coyotesista.

Seitsemän edellistä otteluaan tehopisteittä pelannut Kaapo Kakko teki kaksi maalia, kun hänen edustamansa New York Rangers nappasi jääkiekon NHL:ssä 3–2-vierasvoiton Arizona Coyotesista.

Toisessa ja kolmannessa erässä viimeistelyssä onnistunut Kakko palkittiin ottelun ykköstähtenä. Kakon osumista jälkimmäinen syntyi ylivoimalla.

”Tämä oli iso voitto meille”, Kakko sanoi NHL:n kotisivuilla.

Kakko on kerännyt tällä kaudella 25 pelissään tehopisteet 5+5. Rangersin tähtipelaaja Artemi Panarin joutui jättämään Arizona-ottelun loukkaantumisen takia kesken. Se avasi Kakolle paikan ykkösylivoimaan.

”Sain paikan ykkösylivoimasta. En tiennyt sen olevan noin helppoa. Piti vain mennä maalille ja pitää maila jäässä”, Kakko sanoi.

Kakko pelaa NHL:n tulokassopimuksensa kolmatta ja viimeistä kautta. Ensimmäisellä kaudellaan hän teki 23 ja toisella 17 tehopistettä.

Rangers on pelannut kauden ensimmäisen kolmanneksen vahvasti. 25 ottelun jälkeen koossa on 41 pistettä ja sijoitus oman lohkon kärjessä, joskin kaksi peliä vähemmän pelanneella Carolina Hurricanesilla on hieman parempi pistekeskiarvo.

Kahdessa muussa Suomen aikaa varhain torstaina päättyneessä NHL-pelissä Chicago voitti kotonaan Washingtonin jatkoajalla 5–4 ja Anaheim kukisti kotonaan Seattlen 4–1.