Delfiinit pitivät seuraa suomalaisille ”meren panttereille” Atlantin yli -soudussa: myös ensimmäinen barnakkeli­uinti on tehty

Markus Mustelin ja John Blässar ovat soutaneet nyt viikon Atlantilla.

Suomalainen soutajakaksikko, Markus Mustelin ja John ”Jolle” Blässar, on nyt taivaltanut Atlantic Challenge -kilpailussa viikon ajan. Kaksikko johtaa edelleen Atlantin yli -soudun pariairo­kaksikkojen sarjaa ja on kokonaiskilpailussa sijalla 17.

Kokonaissijoitus on pudonnut, koska suomalaiset ovat pysyneet jo ennakkoon valitsemallaan alkumatkan eteläisellä reitillä. Osa kilpailijoista on mennyt suoremmin kohti Antiguaa.

”Sanoisin, että todellinen kisa alkaa vasta, kun kaikki veneet pääsevät pasaatin kyytiin. Sen suhteen positiomme on hyvä”, Mustelin kertoo.

Kisajärjestäjien mukaan vasta myöhemmin voi sanoa, kumpi reittivalinta on parempi. Suomalaiskaksikko arvioi, että he pääsevät paremmin myötätuuleen omalla reittivalinnallaan. He kääntyvät kohti läntti ja Karibiaa arvioin mukaan maanantain aikana.

Atlantti on ollut aivan tyyni pitkiä jaksoja kilpailun alkupuolella.

Alkumatka on ollut kaikille venekunnille raskas. Pääosin soutaminen on tapahtunut joko tyynessä säässä tai jopa vastatuulessa.

”Raskasta soutua vastatuuleen, kroppa kovilla ja särkee. Kuitenkaan pelättyjä rakkoja ei ole tullut käsiin tai muualle. Odotamme kovasti pasaatia”, Blässar viestitti sunnuntai­aamuna.

Soutamisen ohessa suomalaiset ovat päässeet ihailemaan delfiiniparvien loiskahduksia. He ovat myös itse käyneet vedessä: samalla kaksikko sai taustajoukoiltaan lempinimen ”meren pantterit” uimahousumuotinsa perusteella.

Markus Mustelin hyppäsi veteen Atlantilla.

Ensimmäinen veneen pohjanpesukin on tehty.

”Täällä ei ole barnakkeleita”, Blässar toteaa putsatessaan pohjaa.

Barnakkelien eli hanhenkaula-äyriäisten odotetaan etenkin kilpailun myöhemmässä vaiheessa tarttuvan veneen pohjaan. Suomalaiskaksikko pyrkii putsaamaan pohjan usein, jotta matkantekoa hidastavaa tarttumista ei tapahtuisi.

Mustelin kertoo, että meritauti ei ole vaivannut heitä missään vaiheessa, toisin kuin useita muita kilpailijoita. Siksi myös ruokakin on maistunut – siihen kaksikko on keksinyt keskinäistä jännitystä.

”Olemme päätyneet ruokalajiin ’keittiömestarin yllätys’. Toinen tekee ruoan toiselle eikä kerro mitä on tarjolla, eli mistä pussista lisää ainekset veteen”, Mustelin kertoo.

Suomalaiskaksikko oli sunnuntaiaamuun kello 10 Suomen aikaa edennyt 426 meri­mailia eli noin 789 kilometriä. Jäljellä on noin 2 283 merimailia. Tämän hetkinen arvioitu kokonaismatka-aika on lähes 62 vuorokautta, mutta pasaatituulien odotetaan nopeuttavan etenemistä huomattavasti.