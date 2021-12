Jesse Puljujärvi joutui hankalassa paikassa NHL:n korona­protokollaan: paluu jouluksi kotiin on epävarmaa

Koronasta kärsineet Boston ja Nashville joutuivat pelitauolle NHL:ssä.

NHL:n lauantaipäivä tarjosi yhden ikävän koronaan liittyvän suomalaisuutisen, kun Edmonton Oilers ilmoitti Jesse Puljujärven joutuneen liigan koronaprotokollalistalle. Puljujärvi ei pelannut lauantain ottelussa, kun Oilers kaatoi Seattle Krakenin 5–3.

Edmonton Journalin mukaan Puljujärvi ei palannut muun joukkueen mukana Edmontoniin. Nyt on epäselvää, milloin hän voi palata rajan yli Kanadaan ja kotiinsa.

Kanadan lain mukaan Puljujärven pitäisi odotella Seattlessa 14 vuorokautta eli yli joulun ja uudenvuoden. Carolina Hurricanes kuitenkin onnistui saamaan Sebastian Ahon pois Vancouverista Yhdysvaltojen puolelle nopeammin kuin kahdessa viikossa. Aho on myös NHL:n koronalistalla.

Puljujärvi on pelannut tällä kaudella Edmontonin kärkiketjuissa ja tehnyt 28 ottelussa tehopisteet 10+13=23.

NHL:n koronatilanne on eskaloitunut tällä viikolla nopeasti, ja samalla NHL-pelaajien olympiaosallistumisen ylle on noussut tummia pilviä.

”Näyttäähän tämä nyt vähän huonolta. Ensimmäisenä tulee mieleen, että kunhan saataisiin nyt koko NHL:n runkosarja edes pelattua. Minne muualle näitä pelejä voitaisiin siirtää kuin olympiatauolle?” Nashvillen maalivahti Juuse Saros sanoi Ilta-Sanomien haastattelussa.

Jääkiekon NHL-seurat Boston Bruins ja Nashville Predators joutuivat viikonloppuna aikaistetulle joulutauolle koronavirustilanteen takia. Liiga tiedotti lauantaina, että molempien joukkueiden on määrä palata pelikentille 27. joulukuuta paikallista aikaa.

NHL oli jo aiemmin kertonut lauantaille kaavaillun Montreal–Boston-ottelun siirrosta, minkä lisäksi Bostonilta siirtyy kolme seuraavaa ottelua. Myös Nashvillen kolme seuraavaa ottelua siirtyvät.

Bostonin joukkueesta kahdeksan pelaajaa on asetettu liigan koronaprotokollaan. Protokollalistalla on myös kahdeksan Nashvillen pelaajaa, joista yksi on joukkueen suomalaistähti Mikael Granlund.

Aiemmin tällä viikolla NHL-peleistä joutuivat sivuun Calgary Flames, Colorado Avalanche ja Florida Panthers. Joukkueiden on tarkoitus palata pelikaukaloihin joulun jälkeen.

NHL siirsi viikonlopulta myös kolme muuta ottelua (Vancouver–Toronto, Seattle–Toronto ja Vancouver–Arizona). Liigassa on siirretty tällä kaudella nyt 29 ottelua.