Pitkäaikaisen maajoukkuepelaajan ja Helsinki Seagullsin kapteenin Tuukka Kotin koronanäkemykset ovat puhuttaneet koripallopiireissä.

Korisliigan kärkiseuroihin kuuluvan Helsinki Seagullsin kapteeni Tuukka Kotti voi palata karanteenin jälkeen joukkueensa riveihin, vaikka hän toimii vastoin oman seuransa koronasuosituksia.

Seagulls joutui perumaan viime perjantaina kotiottelunsa Tampereen Pyrintöä vastaan, kun julkisesti koronapassia ja -rokotetta vastustavalla Kotilla todettiin koronatartunta.

Kotin työnantajan Helsinki Seagullsin toimitusjohtaja Aku Perho toteaa HS:lle sähköpostitse, etteivät Kotin näkemykset edusta seuran kantaa.

Kotti toimii myös vastoin seuran omia suosituksia, sillä Perhon mukaan joukkueen jäseniä on kehotettu ottamaan kolmas rokoteannos. Kotti ei ole ottanut lainkaan koronarokotetta.

Tällä tietoa Seagulls ei ole määräämässä Kotille seuraamuksia. Toivuttuaan hän voi palata normaalisti pelaamaan ja toimimaan Seagullsin kapteenina.

Seagulls perustelee seuran ratkaisua sananvapauslain kunnioittamisella.

”Sananvapaus on vahva oikeus ja sen puolustaminen on arvojemme mukaista. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että meidän on hyväksyttävä itsellemme epämieluisia asioita. Sellaisiakin, jotka poikkeavat oman viiteryhmämme yleisestä näkemyksestä”, Perho toteaa.

Perho kertoo keskustelleensa Kotin tapauksesta muutamien yhteistyö­kumppaneiden kanssa. Hänen mukaansa suhtautuminen on ollut ”ymmärtävää ja asiallista”.

Viime sunnuntaina Valavuori Live -ohjelmassa vieraillut Kotti sanoi vastustavansa nimenomaan koronarokotetta, ei kaikkia rokotteita.

”En näe, että olisi minulle iso riski olla ottamatta sitä”, Kotti kertoi.

Helsingin Sanomat ei tavoittanut Kottia vastaamaan asiaa koskeviin kysymyksiin.

Lue lisää: Seagulls sai tiedon koronatartunnasta kahdelta ilta­päivältä ja illan peli peruttiin: ”Kyseinen pelaaja on vielä eilen ollut harjoituksissa”

Kotiotteluissaan Seagulls on käyttänyt Kotin kritisoimaa koronapassia siitä lähtien, kun se on ollut mahdollista, jotta yleisöä voitaisiin ottaa sisään mahdollisimman paljon.

Tällä kaudella Seagulls onkin Perhon mukaan päässyt taloudellisesti takaisin koronaa edeltävälle tolalle.

Hänen mukaansa katsomoiden sulkeminen olisi vakava uhka heidän ja todennäköisesti myös muiden liigaseurojen taloudelle.

”Otimme huomioon mahdolliset rajoitustoimet jo keväällä, kun budjettia suunniteltiin, mutta kyllä edessä ovat ankeat ajat, jos kolmannen kerran joudumme tapahtumamme sulkemaan”, Perho totesi maanantaina.

Kotti edustaa Korisliigassa pelaavaa Helsinki Seagullsia viidettä kauttaan. Hän on pelannut ammattilaisena myös Saksassa, Italiassa ja Ranskassa.

A-maaotteluita Kotti on pelannut 226 eli eniten Suomen maajoukkueessa.

Pandemian aikana Kottia ei kuitenkaan ole maajoukkueessa nähty, vaan hänen edelliset maaottelunsa ovat helmikuulta 2020.

”Meillä on linjattu, että noudatamme Kansainvälisen koripalloliiton Fiban ohjeistusta”, maajoukkueen päävalmentaja Henrik Dettmann kertoo.

Dettmann kertoo, että Fiba edellyttää kilpailutoiminnassaan koronapassia tai korvaavaa testausta. Tämä testaus sisältää pcr-testin 48 tuntia etukäteen sekä päivittäisen laboratoriossa analysoitavan testin toimintajakson ollessa käynnissä.

”Lääketieteellisissä asioissa nojaudumme asiantuntijoiden osaamiseen, emmekä tee sellaisilla asioilla politiikkaa. Yksittäisen ihmisen vakaumukseen minulla ei ole sanottavaa”, Dettmann toteaa.

Seagulls jäi Korisliigan joulutauolle toisena kuusi pistettä sarjajohtaja Kauhajokea jäljessä. Helsinkiläinen tähtisikermä kärsi syyskaudella neljä tappiota.

Seagullsin seuraava ottelu on vieraissa Joensuun Katajaa vastaan 28. joulukuuta.

Seagulls tiedotti maanantaina, ettei joukkueessa ollut tuolloin ilmennyt jatkotartuntoja. Muuta joukkuetta ei ole asetettu karanteeniin, ja sen on määrä palata harjoittelemaan normaalisti joulun jälkeen.

”Olemme kuitenkin kehottaneet kaikkia joukkueen jäseniä hakeutumaan uusiin testeihin matalla kynnyksellä”, Seagulls totesi tiedotteessaan.

Klo 11.10: Juttuun lisätty Seagullsin perustelut sananvapauslain kunnioittamisesta.