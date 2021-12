Suomalais­kaksikon vauhti kiihtyy soudussa Atlantin yli– nyt pasaatituulet puhaltavat, tuhat kilometriä on jo takana

Suomalaiskaksikon soutu-urakka oli alkumatkasta erityisen raskas, mutta nyt se sujuu myötätuulessa.

John ”Jolle” Blässar oli soutuvuorossa. Kuva on sunnuntailta.

Soutukilpailu Atlantic Challenge on edennyt vaiheeseen, jossa suunta on selkeämmin kohti länttä ja Karibiansaaria. Myös suomalaiskaksikko Markus Mustelin ja John ”Jolle” Blässar on päässyt kunnon myötätuuleen.

”Erittäin hyvä fiilis, hyvää vauhtia mennään myötätuulessa. Tuuli yltyy illalla [tiistai-iltana] ja yöllä, joten silloin päästään vielä kovempaan kyytiin”, Mustelin kertoi tiistaina aamupäivällä.

”Nyt on keskityttävä vain soutamiseen, syömiseen ja nukkumiseen. Muuta tehdään kokonaan soutamisen ehdoilla.”

Alkumatka oli haastava, sillä Atlantti oli pitkiä jaksoja täysin tyyni ja myös välillä oli vastatuulta, joten soutaminen oli erityisen raskasta.

Suomalaiskaksikon eli Two Rowing Finns -venekunnan vauhti alkumatkasta oli alle kaksi solmua, nyt 2,5 solmua eli noin 4,6 kilometriä tunnissa. He ovat edelleen pariairokaksikkojen sarjassa ylivoimaisessa johdossa. Kokonaiskilpailussa he ovat sijalla 18.

Mustelin ja Blässar olivat tiistaiaamuun mennessä eli vajaan yhdeksän vuorokauden jälkeen edenneet 540 merimailia eli melko tarkalleen tuhat kilometriä.

Kaksikko on pysynyt alkuperäisessä suunnitelmassaan eli toinen soutaa kaksi tuntia ja toinen sillä aikaa lepää, tekee ruokaa ja syö.

Matkaa on vielä jäljellä vajaat 4 000 kilometriä. Heidän arvioitu maalintulopäivä Antigualle on nyt 10. helmikuuta, mutta pasaatituulissa vauhdin nopeutuessa maalintulo tapahtunee huomattavasti aikaisemmin.

Kilpailun kärjessä on australialainen neliairovenekunta, jonka nopeus oli aamulla 2,8 solmua. Kaikkiaan mukana on 35 venekuntaa, joista pariairokaksikkoja on kymmenen.

Alunperin kisaan lähti 36 venettä, mutta yksi yksinsoutaja joutui keskeyttämään heti ensimmäisen päivän aikana kyynärpäävamman takia.