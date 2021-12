Nyt uskallus on koetuksella: tee joulun vaikein urheilu­visa, jossa on lähes mahdotonta saada kaikki oikein

Visassa on 15 kysymystä, ja jokaiseen kysymykseen on neljä vastausvaihtoehtoa.

Miksi Simone Bilesin Jurtšenko-hyppy on vaarallinen?

Jouluun kuuluu jo perinteinen urheiluvisa, jossa turhan tiedon mestarit loistavat – tai sitten ei.

Tarjolla on viisitoista visaista kysymystä. Vastausvaihtoehtoja on neljä, joista yksi on jopa oikea vaihtoehto.

Tästä se lähtee: