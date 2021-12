Jalkapalloilija Cristiano Ronaldon otteet pelikentällä nousevat toistuvasti puheenaiheiksi. Pelitaidoistaan tunnettu portugalilainen on maailman seuratuin ihminen, jos Instagram-seuraajien määrään on katsominen. Hänen tekemisensä kiinnostavat siis laajasti pelien ulkopuolellakin.

Ronaldo palasi elokuun lopulla Manchester Unitediin, josta hän lähti vuonna 2009 Real Madridiin voittamaan Mestarien liigan neljään otteeseen. Unitediin Ronaldo tuli Juventuksesta, jossa hän vietti kolme kautta.

Ronaldon siirto Unitediin sisälsi myös draamaa. Alunperin hän oli menossa Manchesterin siniselle puolelle eli Manchester Cityyn. Sitten kuvaan astui Unitedin managerilegenda Sir Alex Ferguson, jonka puhelinsoiton sanotaan kääntäneen jalkapallotähden pään. Puhelun kerrotaan kestäneen 20 sekuntia.

Piti paikkansa tai ei, tarinanahan se on hieno.

Cristiano Ronaldo sai Manchester Unitedissa tutun pelinumeronsa, kun Edinson Cavani luopui siitä.

Miten Ronaldolla on mennyt paluunsa jälkeen?

Tilastot ovat hyvät: Valioliigassa hän on pelaamissaan 13 ottelussa tehnyt seitsemän maalia ja antanut kaksi maalisyöttöä. Mestarien liigan lohkovaiheessa Ronaldo pelasi viidessä ottelussa, joista yhdessä hän teki kaksi maalia ja kaikissa lopuissa yhden maalin.

Lisäksi kuluvan kauden aikana Ronaldo on rikkonut muutamia ennätyksiä. Hänestä on tullut muun muassa eniten maajoukkue­maaleja tehnyt pelaaja ja eniten Mestarien liigan otteluita pelannut pelaaja.

Ronaldon otteet eivät kuitenkaan ole saaneet jakamatonta kiitosta. Erityisesti esille on nostettu Ronaldon vähäinen osallistuminen prässäämiseen ja muutenkin puolustamiseen. Tämän on koettu lisäävän muiden pelaajien työtaakkaa.

Ronaldon ”laiskuus” puolustussuuntaan sai monet asiantuntijat avaamaan sanaisen arkkunsa, ja The Athletic julkaisikin lokakuun loppupuolella tilaston, jonka mukaan Ronaldo teki prässäystä kaikkein vähiten Valioliigan hyökkääjistä, vain 2,7 kertaa pelattua 90 peliminuuttia kohden.

Parhaimpien prässääjien lukema on 20 ja esimerkiksi Teemu Pukin 17,6. Samalla kannattaa huomata, että tilaston kolmanneksi viimeisenä on kesän toinen suuri hyökkääjähankinta, Chelsean Romelu Lukaku 6,2 prässäyksellään ottelua kohden.

Ronaldo itse vakuuttaa tietävänsä, koska hänen joukkueensa tarvitsee häneltä puolustamista.

”Mutta roolini on voittaa, auttaa joukkuetta voittamaan ja tehdä maaleja. Puolustaminen on myös osa tehtäviäni”, Ronaldo totesi lokakuussa Goal.comin mukaan.

Ronaldon prässilukema on ajalta, jolloin Unitedin managerina oli vielä Ronaldon entinen pelikaveri, norjalainen Ole Gunnar Solskjær.

Solskjær pyrki noudattamaan Unitedin perinteitä. Hänen saatua potkut The Guardian näki joukkueessa vielä yhden perinnettä – tai pikemminkin menneisyyttä – edustavan henkilön:

”Toisaalta joukkueessa on Cristiano Ronaldo, pelaaja, jonka menneisyys synnyttää uskomattoman, pahaenteisen auran ympärilleen. Piilevän uhan, joka saa puolustajat paniikkiin ja siten hän hankkii itselleen ylimääräisen jaardin. Ilman tätä auraa hän on vain öljytty 36-vuotias mies [pallon yli tapahtuvan] harhautusaskeleensa kanssa. Ronaldolle menneisyydellä on suuri merkitys.”

Cristiano Ronaldo teki tutun jalka pallon yli -harhautuksensa Mestarien liigan ottelussa marraskuussa. Harhautettavana oli Davide Zappacosta Atalantasta.

The Guardian maalailee lisää uhkakuvia, jotka liittyvät Ronaldoon:

”Vaikka hän onkin loistava, Ronaldo ei näytä [tulevaisuuden] suuntaa huolimatta siitä, kuinka monta viime hetkien maalia hän loihtii. Jos vuoden 2024 Unitedia rakennetaan edelleen Ronaldon ympärille, jotain on mennyt pahasti pieleen.’

Miten Ronaldo itse suhtautuu arvosteluun?

”Arvostelu on osa tätä lajia. En ole siitä huolissani. Itse asiassa koen sen hyvänä asiana. Jos minusta ollaan huolissaan tai minusta puhutaan, se johtuu siitä, että he tietävät yhä vahvuuteni ja merkitykseni jalkapallolle”, Ronaldo totesi lokakuussa Goal.comin mukaan.

Cristiano Ronaldon pelipaidalle oli kysyntää 11. joulukuuta pelatussa ottelussa.

Entä mihin hän sijoittuu pelaajien listalla juuri nyt?

The Athletic listasi 15. joulukuuta Valioliigan kymmenen parasta pelaajaa, ja Ronaldo ylsi sijalle yhdeksän – ainoana Unitedin pelaajana top 10:ssä. Eli ei hänellä mene kovin huonosti. Ykkösenä listalla oli Liverpoolin Mohamed Salah ja kakkosena Manchester Cityn Kevin De Bruyne.

Onko jotain mahdollisesti tapahtunut eikä prässiongelma enää painakaan?

The Athleticissa huomautetaan, että olisi typerää aliarvioida Ronaldoa. Kun United voitti 5. joulukuuta Crystal Palacen nihkeästi 1–0 Fredin maalilla, uusi manageri Ralf Rangnick mainitsi ensimmäisenä Ronaldon peliesityksen.

”Muuten, Cristiano Ronaldon työmoraali ilman palloa oli... hattu päästä!”

Rangnickin puheille löytyi katetta aivan ottelun loppuminuuteille asti. Kun Palacen nopea 19-vuotias Michael Olise yritti lisäajalla lähteä laidalta hyökkäykseen, kukapa muukaan kuin Ronaldo säntäsi perään ja esti hyökkäyksen.

Kaiken lisäksi Rangnick oli pitänyt Ronaldon kentällä koko ottelun ajan. Sen sijaan nuoret hyökkääjät Jadon Sancho ja Marcus Rasford oli otettu vaihtoon, samoin kuin Bruno Fernandes.

Kun Rangnick tuli Unitedin manageriksi, monet povasivat vaikeuksia juuri Ronaldolle.

”Olisi aika typerää ajattelua, että Ronaldo kärsisi managerin vaihdoksesta”, The Athletic kirjoittaa ja muistuttaa, että edelleenkään lähes kukaan ei ponnista yhtä korkealle kuin Ronaldo.

Ja kyse ei ole pelkästään kuuluisasta maalituuletuksesta.

Valioliigan ottelu Newcastle–Manchester United maanantaina 27. joulukuuta kello 22.