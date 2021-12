Magnus Nygren ei usko, että kukaan haluaa Pekingin olympialaisiin, jossa edessä on karanteeni ja pelit tyhjille katsomoille.

Jääkiekon NHL-liiga on heittämässä pyyhkeen kehään Pekingin olympialaisiin osallistumisessa. Se avaa Euroopassa pelaaville jääkiekkoilijoille mahdollisuuden päästä pelaamaan olympiakiekkoa, mutta ruotsalaispelaaja, Sveitsin HC Davosissa pelaava Magnus Nygren kyseenalaistaa tämän.

”Emme ole yhtä hyviä pelaajia, emme ansaitse yhtä paljon rahaa, emme pelaa suurimmassa liigassa, mutta tosiasia pysyy: mekin haluamme pelata reiluissa, turvallisissa olosuhteissa”, Nygren sanoo Expressenissä.

NHL on jäämässä pois Pekingistä koronavirustilanteen pahentumisen takia. NHL:ssä on jo nyt peruttu lukuisia otteluita. Lisäksi useat pelaajat ovat ilmoittaneet, että he eivät halua Pekingiin juuri koronasyiden takia.

Nygren iskee takaisin: hän kysyy, miksi se on sanottu varmana asiana, että Euroopassa pelaavat jääkiekkoilijat haluavat olympialaisiin.

”Mekin haluamme pelata mahdollisimman normaaleissa olosuhteissa. Kukaan – ja olen melko varma, että puhun kaikkien puolesta – ei halua Kiinaan, olla karanteenissa ja pelata olympiaturnauksessa, jotta ne vain saadaan pelattua. Ja tyhjille katsomoille, kuten näyttää tapahtuvan”, Nygren sanoo.

”’Lähettäkää sitten hiton lössi Euroopasta’ – siltä se tuntuu. Ketään ei näytä kiinnostavan, miten me asian näemme.”

Nygren ei halua ottaa kantaa siihen, pitäisikö olympialaisia ollenkaan järjestää. Hänestä olennaista nyt on se, että jos NHL ei voi mennä, miksi muut voivat.

”Heillä on toki enemmän otteluita, mutta meilläkin on otteluohjelma, jota pitäisi noudattaa ja joka pitäisi saada päätökseen tietyssä ajassa”, Nygren toteaa.

”Jos he [NHL-pelaajat] eivät mene, miksi lähetämme ison määrän lentokoneita Euroopasta [olympialaisiin]?”

Jos Nygrenille itselleen tulee kutsu olympialaisiin, hän aikoo kuitenkin mennä.