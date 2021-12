Lukko venytti voittoputkensa kolmeen otteluun.

Jääkiekkoliiga siirtyi joulutauolle maanantain kahden ottelun myötä. Tampereella Tappara voitti KalPan 4–2 ja Raumalla Lukko kukisti JYPin 4–3.

Tappara karkasi vierailtaan avauserässä 2–0-johtoon Patrik Virran ja Kristian Tanuksen maaleilla, ja toisessa erässä Tanus iski illan toisellaan 3–0. KalPa tuli ennen päätöserää vielä maalin päähän Benjamin Korhosen ja Andreas Okanyn osumille. Okanylle maali oli liigauran ensimmäinen, ja ensimmäisessä liigapelissä.

Kolmannessa erässä Tyler Morleyn tyhjiin iskemä 4–2-maali sinetöi Tapparalle viidennen peräkkäisen liigavoiton. Joukkue on viidentenä, eroa kärki-HIFK:hon on viisi pistettä. Kolme edellistä peliään voittanut KalPa on kymmenentenä.

Raumalla Lukko venytti voittoputkensa kolmeen, kun JYPin ”Lukko-kammo” ei parantunut vieläkään. JYP on viimeksi voittanut Lukon marraskuussa 2019. Maanantaina jyväskyläläisten kammona oli avauserän päätösminuutti ja Lukon kaksi maalia, jotka veivät isännät 3–1-johtoon. JYP ei siitä enää rinnalle päässyt.

Lukolle osuivat Michael Haga, Anrei Hakulinen, Vili Saarijärvi ja Thomas Gregoire. JYP-maalarit olivat Reid Gardiner, Jerry Turkulainen ja Rasmus Heljanko. Lukko on sarjassa 12:ntena, JYP viimeistä edellisenä 14:ntenä.

Liiga jatkuu tapaninpäivänä otteluilla Jukurit–Tappara, KooKoo–SaiPa, Ilves–HPK, Ässät–TPS, Sport–Lukko, Kärpät–JYP ja Pelicans–HIFK.