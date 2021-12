Honka paikkasi puolustuksesta lähteneitä pelaajia HIFK:sta saapuvalla kolumbialaistopparilla.

Veikkausliiga-seura FC Honka on solminut sopimuksen kolumbialaisen keskuspuolustajan Aldayr Hernándezin, 25, kanssa. Honka ei kerro sopimuksen kestoa.

Hernández on pelannut aiemmin TPS:ssä Ykköstä kaudella 2019. Viime kaudella hän pelasi Veikkausliigassa HIFK:n joukkueessa 21 liigaottelua ja teki kaksi maalia.

Ennen Suomeen saapumista Hernández on pelannut Kolumbiassa Bogota FC:ssä, Uruguayssa Rocha FC:ssä ja Libanonissa SC Bekassa. Hän on kuulunut myös Kolumbian alle 21-vuotiaiden maajoukkueen pelaajaryhmään.

”Aldayr on näyttänyt aiemmilla kausilla, että hän pystyy pelaamaan hyvällä tasolla Veikkausliigassa. Hän puolustaa varmasti ja on vahva kaksinkamppailuissa. Nyt teemme töitä, että hän ottaa vielä yhden stepin eteenpäin, nousee aivan Veikkausliigan huipputasolle ja on ensi kaudella yksi liigan parhaimmista toppareista”, päävalmentaja Vesa Vasara sanoi seuran tiedotteessa.