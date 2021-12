HS esittelee tapaninpäivänä alkavan turnauksen kiinnostavia pelaajia.

NHL-pelaajat ovat jäämässä pois olympialaisista , mutta nuorten jääkiekon MM-turnauksessa tuikkivat tulevaisuuden tähdet.

Edmontonissa ja Red Deerissä pelattava MM-turnaus polkaistaan käyntiin lähes kylmiltään, koska pahenevan pandemian takia useita harjoitusotteluita jouduttiin perumaan. Kokonaan kalenteri ei kuitenkaan muuttunut.

Nuoret Leijonat kohtaa Yhdysvallat torstaina päivää ennen jouluaattoa, ja varsinainen turnaus pääsee vauhtiin tapaninpäivänä.

”USA-ottelu on tärkeä, ja siinä nähdään, miten pystytään pelaamaan pienessä kaukalossa kovatempoinen peli. On hyvä kohdata huippujoukkue, joka on yksi turnauksen suosikeista”, Nuorten Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen sanoi HS:lle Edmontonista.

Maahantuloon liittyvän kahden päivän karanteenin jälkeen Suomi on päässyt harjoittelemaan lauantaista lähtien joka päivä.

Pennasen mukaan maailma näyttää nyt hyvin erilaiselta kuin joukkueen lähtöhetkellä viime viikon puolivälissä. Edmontoniin on tullut lisää rajoituksia, koronatestaamista on joka päivä, ja joukkue joutuu viettämään aikaa vain keskenään.

”Kaikki treenit ovat menneet suunnitelmien mukaan. Nyt mennään näin ja ollaan kiitollisia, että päästään pelaamaan.”

Kanadassa nuorten MM-kiekko on monin verroin suositumpaa kuin aikuisten MM-kisat. Edmontonissa ja Red Deerissä yritetään saada yleisö areenoille, vaikka omikronmuunnos jyllää myös siellä.

Viime vuonna pelaajat kävelivät hotellihuoneistaan vieressä olevaan Rogers Placeen yhteystunnelia pitkin, mutta nyt on toisin.

”Bussilla mennään hallille, kun halutaan välttää kontaktit yleisöön. Se on isoin muutos, ja järjestäjät koettavat tehdä kaikkensa, että yleisö pääsee paikalle.”

Kotijoukkue Kanada nousee suurimmaksi suosikiksi, mutta haastajat Suomi, Ruotsi ja Venäjä tulevat lähellä perässä.

Turnaus tuo uusia tähtiä esille, ja HS poimii muutamat pelaajat, joilla olisi ainesta kivuta otsikoihin.

Keskushyökkääjä Shane Wright, 17, hurmaa onnistuessaan koko Kanadan ja voi ponnahtaa turnauksen kiinnostavimpien nimien kärkeen. Wright varataan ensi kesänä NHL:ään numerolla yksi, jos ei mitään erikoista tapahdu.

Wright on nykyajan painos Steve Yzermanista, joka johdatti Detroitin rautaisella otteella Stanley Cupin voittajaksi 1990-luvun lopussa. Kiekkoasiantuntijat kehuvat nuorukaista pelaajaksi, jolla ei ole puutteitta. Ja vielä luisteleekin hyvin.

Cole Perfetti kokeili tällä kaudella NHL-vauhtia Winnipegissä. Vielä jäi parannettavaa, vaikka taidot ovat kunnossa.

USA-pelissä suomalaiset saavat vastaansa Logan Cooleyn, kokonaisvaltaisen sentterin, jonka pelisilmä hivelee. Laitahyökkääjälle voisi sanoa, että hae vapaa paikka ja kiekko tulee varmasti sinne.

Suomen kenties kaksi kiinnostavinta pelaajaa ovat JYPin tehohyökkääjä Joakim Kemell ja huippukautta Kärpissä pelaava puolustaja Topi Niemelä.

JYPin Joakim Kemell oli hurjassa vireessä syksyllä ennen loukkaantumistaan.

Ilman loukkaantumista Kemell, 17, voisi kuulua Liigan pistepörssin kärkipaikoille. Rohkeasti ja ennakkoluulottomasti pelaava Kemell jopa johti pistetilastoa syksyllä.

Kemellin laukaus herättää kunnioitusta. Se on kova, lähtee nopeasti ja teki hyvää tulosta.

Marraskuun alkuun mennessä Kemell oli kiinnostavin Euroopassa pelaava suomalainen kiekkoilija. Taklaustilanne silloin Lukossa pelanneen Kristian Pospisilin kanssa johti pitkään poissaoloon, ja sen jälkeen tehot ovat kadonneet.

Nuorissa Leijonissa toivotaan kädet ristissä, että Kemell löytäisi uudelleen mahtivireensä.

Kärppiä edustava Topi Niemelä valittiin jo vuosi sitten nuorten MM-turnauksen parhaaksi puolustajaksi.

Niemelä valittiin viime vuonna nuorten MM-turnauksen parhaaksi puolustajaksi, mutta Niemelä sanoi silloin, että pronssi tuntui paremmalta kuin henkilökohtainen palkinto.

”Topi on yksi meidän johtavia pelaajia, ja odotan häneltä sitä, mitä hän tehnyt tähänkin asti. Se riittää. Hän pelaa kokonaisvaltaisen hyvin”, Pennanen kehui.

Niemelän tasosta kertoo paljon se, että hän on Kärppien toiseksi paras pistemies hurjilla tehoillaan 6+18. Niemelä on Toronton kolmannen kierroksen NHL-varaus.

Venäjän ykköskohde on Matvei Mitškov. Nimi saattaa kuulostaa tutulta, ja ainakin hän teki itseään tunnetuksi Karjala-turnauksessa ilmaveivimaalillaan.

Huipputaitava venäläinen kisaa vuoden 2023 ykkösvarauksen paikasta.

Ruotsin Alexander Holtz pelasi New Jersey Devilsissä kuusi ottelua tänä syksynä. Maali jäi tekemättä, mutta Holtz on suoraviivainen maalintekijätyyppi.

Junior Kronorissa riittää tasoa ja leveyttä, kun joukkueessa on seitsemän ykköskierroksen varausta. Holtzin ohella kärkinimiin voi nousta William Eklund, hyvä kahteen suuntaan pelaava yleishyökkääjä.

Itävalta on yksi turnauksen pienistä kiekkomaista ja pelaa Suomen alkulohkossa.

Kaikesta huolimatta Itävallan Marco Kasper kuuluu turnauksen tulevaisuuden pelaajiin. Kasper pelaa Ruotsin liigassa (SHL).

”Hän aloitti Röglen A-nuorissa ja pelaa isoja minuutteja SHL:ssä. Kaveri, joka on koko ajan liikkeellä, pelaa energisesti, on taitava ja erittäin hyvä luistelija”, NHL:n Euroscouting-toimistoa vetävä Göran Stubb sanoi.

”Vaikka hän pelaa heikossa joukkueessa, hän voi olla yksi kisojen tähdistä.”

Suomen Nuoret Leijonat kohtaa harjoitusottelussa USA:n torstaina kello 21. MM-turnaus alkaa tapaninpäivänä, jolloin Suomi pelaa Saksaa vastaan kello 21. Discovery+ näyttää ottelut suorina lähetyksinä.