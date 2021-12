Niskanen viettää joulua kiertueen avauspaikkakunnalla Sveitsissä.

Suomen ykköshiihtäjä Iivo Niskanen lähestyy maailmancupiin kuuluvaa vuodenvaihteen Tour de Ski -kiertuetta erilaisella suunnitelmalla kuin koskaan aiemmin.

Vaikka Tourin päättyessä Pekingin olympialaisten alkuun on vain kuukausi aikaa, niiden kisojen harvoihin yksilölajien suomalaisiin mitaliehdokkaisiin kuuluva Niskanen valmistautuu hiihtämään Tourin kokonaisuudessaan.

Tätä asetelmaa ei ole ollut koskaan aiemmin niinä arvokisatalvina, jolloin Niskaselta on ollut realistista odottaa mitalia.

Esimerkiksi niillä kausilla, jolloin Niskanen voitti maailmanmestaruuden (2017) ja olympiakultaa (2018), hän aloitti kiertueen mutta keskeytti urakan täysin suunnitellusti muutaman kisan jälkeen. Tuolloin ideana oli saada vain kovaa kilpailutuntumaa ja säästellä samalla voimia kauden arvokisoihin.

Tourin tunnetuimman brändin, loppunousun, Niskanen on hiihtänyt vain kerran. Se tapahtui arvokisojen välivuotena tammikuussa 2020. Silloin hän oli maalissa äärimmäisen pettynyt, koska suorituksen pilasi lonkan koukistajalihaksen kramppi ja epänormaali polte keuhkoissa.

”Lähden hiihtämään Touria mahdollisimman pitkälle ja niin kauan kuin se on järkevää. Jos olen ihan hyvillä sijoilla, pyrkimys on hiihtää myös loppunousu. Jos en ole riittävän hyvillä sijoilla, niin tuskin hiihdän loppuun. Mutta lähtökohtaisesti hiihdän Tourin loppuun”, Niskanen sanoi tiistaina puhelimitse Sveitsin Davosista, missä hän on harjoitellut hyvissä oloissa.

Olympialaisten läheisyyden takia Tourilla on tällä kertaa vain kuusi osakilpailua, eli se on normaalia kevyempi.

”Kun olen joutunut menemään vähän maltillisemmin, niin Tour tekee ihan hyvää jatkoa ajatellen, kun siitä palautuu hyvin. Uskon, että oma vire paranee Tourin edetessä”, sanoi Niskanen, joka viettää joulua Tourin aloituspaikkakunnalla Sveitsin Lenzerheidessa.

Maltilla Niskanen viittasi siihen, että hän joutui jättämään ”terveydellisistä syistä” ja varotoimena väliin Davosissa puolitoista viikkoa sitten hiihdetyn mc-osakilpailun.

Niskanen kertoi tehneensä tiistaina ensimmäisen kovemman harjoituksen puoleentoista viikkoon.

Tourilla Niskasta kiinnostavat erityisesti kaksi perinteisellä hiihdettävää 15 kilometrin kilpailua. Niistä ensimmäinen hiihdetään kiertueen toisena osakilpailua väliaikalähdöllä Lenzerheidessa noin 1 400 metrin korkeudella.

Toinen on yhteislähdöllä Italian Val di Fiemmessä hiihdettävä viimeistä edellinen etappi. ”Niistä kisoista toivon hyviä suorituksia.”

Saksan Oberstdorfissa vapaalla kilpailtavasta 15 kilometrin yhteislähdöstä (3. etappi) Niskanen haluaa suoriutua hyvin, vaikka siellä ei tällä kertaa hiihdetäkään niin rankalla ladulla kuin viime talven MM-kisoissa.

”Toivottavasti se ei ole minulle mikään välipäivä.”

Sen sijaan Tourin kaksi sprinttiä (1. ja 4. osuus) lienevät Niskaselle kevyempiä päiviä, sillä hän ei itsekään odota etenevänsä erävaiheessa kovin pitkälle.

Rukan mc-avauksessa saavutetun voiton jälkeen Niskanen on kilpaillut suunniteltua vähemmän.

Rukan toisen kisan hän jätti kovan pakkasen takia väliin ”terveys edellä” -hengessä. Seuraavan kisan (15 km/v) Norjan Lillehammerissa hän keskeytti, koska suksien kanssa oli ongelmia.

Seuraavan päivän viestissä Niskanen oli osuutensa nopein, ja viikkoa myöhemmin Davosin kisa jäi kokonaan väliin.

”Ennen Rukaa tuli kuitenkin neljä kisaa, joten määrällisesti on tullut hiihdettyä kilpaa jopa enemmän kuin joillakin toisilla kausilla. Tämä vähän rauhallisempi tekeminen on toivottavasti turvallisempi tapa edetä Tourille, ja Tour antaisi paremman ärsykkeen, kun ei ole liikaa riehunut kilpaa.”

Niskanen painotti sitä, että pääasia on pysyä terveenä tästä eteenpäin.

”Epäonnistuminen Lillehammerissa ja täällä kisan jääminen väliin eivät ole aiheuttaneet mitään stressiä. Teen ratkaisuja niin, että kaikki olisi hyvin olympialaisissa.”

Tour de Ski kilpaillaan Sveitsissä, Saksassa ja Italiassa 28.12.2021–4.1. 2022

