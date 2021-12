Jääkiekon olympiaturnaus pelataan ilman NHL-ammattilaisia, joista ilmeisen moni olisi halunnut osallistua Pekingn kisoihin.

Aleksandr Ovetškin on 40-vuotias, kun Italiassa pelataan olympiakiekkoa.

Jääkiekon olympiaturnaus pelataan ilman NHL-pelaajia. Se varmistui keskiviikkona. Reaktiot kiekkoilevasta maailmasta ovat jokseenkin yhdensuuntaisia: surullista ja nyt pelataan EHT-turnausten tason olympiaturnaus.

Ruotsin jääkiekkomaajoukkueen kapteeni Johan Garpenlöv pitää NHL-pelaajien jäämistä pois olympialaisista surullisena asiana.

”Se on erittäin surullista, että nyt ei ole mahdollisuutta saada maailman parhaita pelaajia mukaan. Tämä on tylsään Ruotsin jääkiekolle. Se on tylsää maailman jääkiekolle”, Garpenlöv toteaa Aftonbladetissa.

NHL-pelaaja Nicklas Bäckström ilmaisi pettymyksensä suoremmin.

”Olympialaisiin osallistumisen peruminen on vitsi. Olemme odottaneet tätä [osallistumista] kahdeksan vuotta. Kaikki, joilla oli mahdollisuudet olympialaisiin, ovat pettyneitä”, Bäckström totesi.

Bäckström viittaa kahdeksalla vuodella siihen, että NHL-pelaajat eivät olleet mukana edellisissään olympialaisissa Pyeongchangissa.

Winnipeg Jetsin Kyle Connor on jokseenkin samoilla linjoilla Bäckströmin kanssa.

”Se on syvältä. Luulen, että kaikki odottivat sitä [kisoihin pääsyä]”, Connor sanoi ESPN:lle.

Connor muistuttaa, että olympialaisiin palaamisesta tehtiin kollektiivinen sopimus.

”Siitä olisi tullut hieno turnaus, vaikka koronapandemian takia se olisi pelattu erilaisissa olosuhteissa.”

Venäjällä NHL:n puuttumiseen suhtaudutaan suhteellisen rauhallisesti.

”Se oli odotettu ja toisaalta ei ollut”, sanoo kaksinkertainen olympiavoittaja Vjatšeslav Fetisov Campionat-urheilusivustolla.

Fetisov ottaa erikseen esille Venäjän suurimman kiekkotähden Aleksandr Ovetškinin, joka on seuraavien olympialaisten aikana 40-vuotias.

”40 ei ole ikä eikä mikään Aleksandrille. Hänelle tulee toinen mahdollisuus unelman toteuttamiseen”, Fetisov sanoo.

Eikä Fetisov sulje olympiaovea Ovetškinilta Pekingin kisojenkaan suhteen. Ovetškinhan olisi halunnut pelata myös Pyeongchangissa poikkeusluvalla, ja mahdollisesta samaa yritetään nytkin.

”Sašan [Ovetškinin lempinimi] halu ei yksin riitä. NHL:n pitää tehdä osansa. Katsotaan, mikä Sašan reaktio on. Odotamme sitä”, Fetisov sanoo arvoituksellisesti.

Neuvostoliiton jääkiekkolegendoihin kuuluva Boris Mihailov ei juuri hätkähtänyt NHL-pelaajien jäämisestä pois olympialaisista.

”Onko se tragedia? En näe tässä mitään tragediaa. Nämä ovat heidän ongelmiaan, ei meidän. Kaikki maajoukkueet ovat ilman NHL-pelaajia ja se on normaalia”, Mihailov totesi Campionatille.