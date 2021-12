Unenpuute vaivaa suomalais­kaksikkoa Atlantin yli -soudussa: ”Aamuyön tuntien soutuvuoro on todella raskas”

Unenpuutteesta huolimatta soutajakaksikon tunnelmat ovat hyvät vajaan kahden viikon urakan jälkeen.

Suomalaiskaksikon Markus Mustelinin ja John ”Jolle” Blässarin soutu-urakka yli Atlantin jatkuu myös jouluna Atlantic Challenge -kilpailussa. Jo ennen kilpailua kaksikko päätti, että joulu on suunnilleen samanlainen soudun kannalta kuin muutkin päivät.

Tuoreimpana haasteena heillä on unenpuutteesta aiheutuva väsymys.

”Nyt on haasteena uni, eli että pystyy nukkumaan ne tunnit jotka voi. Veneessä on aina jotain puuhaa ja uni on välillä jäänyt”, Mustelin viestittää.

”Nyt olemme huomanneet, että nukkumiseen on ihan pakko keskittyä. Varsinkin öisin väsyttää tosi paljon. Aamuyön tuntien soutuvuoro on todella raskas.”

Kaksikosta aina toinen soutaa kaksi tuntia ja toisen pitäisi sillä aikaa nukkua ja syödä.

Sen sijaan öinen tunnelma on ollut hyvä.

”Meillä on ollut hieno täysikuu joka yö. Se valaisee paljon.”

Unenpuutteesta huolimatta kaksikon tunnelmat ovat hyvät vajaan kahden viikon urakan jälkeen.

” Fiilis on erinomainen, sillä soudamme navakassa myötätuulessa. Myöskään kroppaa ei särje enää kuten alkumatkasta, eli lihakset on tottuneet tähän rasitukseen. Olemme onnistuneet syömään kaiken mitä pitää, välillä maistuu paremmin, välillä huonommin, mutta syöty on.”

Atlantic Challenge -kilpailussa Mustelin ja Blässar ovat edelleen pariairokaksikoissa ylivoimaisessa johdossa ja kokonaistilanteessa sijalla 19.

”Olemme kisassa hyvissä asemissa, ja tietenkin pyrimme säilyttämään johtoaseman luokassamme”, Mustelin kertoo.

Myötätuulessa vauhti on edelleen kiihtynyt. Puolenpäivän aikaan torstaina suomalaiskaksikko eteni kolmen solmun vauhdissa eli 5,56 kilometriä tunnissa.

Vauhdin lisäys näkyy myös arvioidussa maalintulopäivämäärässä: nyt se on 6. helmikuuta, kun se vielä kaksi päivää sitten oli 10. helmikuuta. Antigualle heillä on matkaa jäljellä noin 2 000 merimailia eli noin 3 700 kilometriä.

Kokonaiskilpailun johtoon on siirtynyt sveitsiläinen neljän hengen soutujoukkue Swiss Raw.

Lue lisää: Suomalais­kaksikon vauhti kiihtyy soudussa Atlantin yli – nyt pasaatituulet puhaltavat, tuhat kilometriä on jo takana

Lue lisää: Delfiinit pitivät seuraa suomalaisille ”meren panttereille” Atlantin yli -soudussa: myös ensimmäinen barnakkeli­uinti on tehty

Lue lisää: Suomalais­kaksikko soutaa kärkivauhtia raskaassa kelissä Atlantilla: ”Ensimmäinen väsymys­aalto on nujerrettu”

Lue lisää: Suomalainen soutaja­kaksikko lähti kymmenien päivien matkalleen ylittämään Atlanttia: jää­raappa on mukana hanhen­kauloja varten

Lue lisää: Suomalais­kaksikko viettää joulun soutaen yli Atlantin – joulu­lahjoista ja kalastus­välineistä sopu on syntynyt

Lue lisää: Suomalais­kaksikko ylittää Atlantin soutaen, mutta yksi ongelma on ratkaisematta: kuuluisat hanhenkaulat tulevat kiusaamaan