NHL halusi Pekingiin ihan muista syistä kuin tasokkaan jääkiekkoturnauksen takia, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ismo Uusitupa.

Jääkiekon suurin ja kaunein liiga, NHL, jokseenkin odotetusti vetäytyy Pekingin olympialaisista. Olympiaturnaus pelataan nyt samaan tapaan kuin neljä vuotta sitten eli Euroopassa pelaavien jääkiekkoilijoiden voimin.

NHL ja pelaajayhdistys NHLPA pääsivät keskiviikkona sopimukseen siitä, että liigan pelaajat eivät osallistu olympialaisiin.

Olympiaturnausta on ehditty jo nimittää yhdeksi EHT-turnaukseksi tai laajennetuksi EHT-turnaukseksi. Erona on lähinnä se, että yleisönä on kourallinen kiinalaisia tai ei ollenkaan yleisöä. Lisäksi mukana on Kiinan maajoukkue, jolle NHL:n puuttuminen ei avaa voittomahdollisuuksia.

NHL voi tehdä tällaisen päätöksen, koska Kansainvälisellä jääkiekkoliitolla tai Kansainvälisellä olympiakomitealla ei ole mitään vaikutusvaltaa NHL:ssä. Jalkapallossa vastaavaa päätöstä yksi liiga ei voisi tehdä omissa kabineteissaan – tai tietysti voisi, mutta ilman kovia rangaistuksia se ei onnistuisi.

Jalkapallossa on määritelty maaottelupäivät ja jos sellaiseksi on merkitty olympiaturnaus, pelaajat on päästettävä sinne. Jalkapallossa käsi ulottuu myös Pohjois-Amerikkaan: Pohjois-Amerikan MLS-liigasta pelaajat tulevat vaikkapa MM-karsintaotteluihin puhumattakaan arvoturnauksista.

NHL:n oli helppo tehdä päätös, koska maailman kiekkoväeltä löytyy ymmärrystä päätökselle. NHL kun on se tärkein liiga ja Stanley Cup menee kaiken edelle. Tämä on myös onnistuttu syöttämään useille jääkiekkokannattajille ja -asiantuntijoille. NHL:n tarpeet ensin, sitten vasta muut. Tässä kohtaa tarpeena on se, että NHL tarvitsee lisäpäiviä peruttujen otteluiden pelaamiseen.

Poikkeuksiakin on ja etenkin NHL-pelaajissa. Esimerkiksi Ruotsin NHL-pelaaja (Washington Capitals) Nickas Bäckström kutsui päätöstä vitsiksi, ja Yhdysvaltojen NHL-pelaaja (Winnipeg Jets) Kyle Connor sanoi päätöksen olevan syvältä.

NHL halusi alunperin Pekingiin ihan muista syistä kuin tasokkaan jääkiekkoturnauksen takia. Kun NHL päätti osallistumisestaan, syynä oli Kiinan valtavat markkinat. Vuoden 2016 Pyeongchangin kisat eivät NHL:ää kiinnostaneet, koska markkina-arvoa ei olisi ollut.

Koska Pekingissä on poikkeukselliset olosuhteet koronapandemian takia, Kiinassa piipahtaminen ei olisi ollut kovinkaan hyvä tempaus bisnesten kannalta. Jos se sitä edelleen olisi ollut koronasta huolimatta, olisiko vetäytymistä tapahtunut – sitä emme ehkä koskaan saa tietää.

Lisäksi NHL välttää Kiina-seikkailuun liittyvän poliittisen puolen. Väistämättä jollain tavalla esille olisi tullut Kiinan ihmisoikeustilanne ja esimerkiksi muslimivähemmistöön kohdistuva sorto. Pelkona olisi ollut se, että joku pelaaja olisi sanonut jotain, josta olisi noussut NHL:n kannalta kiusallinen kohu.

Se olisikin ollut NHL:ltä kova veto, että se ei lähde Kiinaan poliittisista syistä. Yhdysvallathan on tämän päätöksen tehnyt diplomaattiensa osalta.