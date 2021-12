Jääkiekkoliiga NHL:n päätös jättää pelaajansa pois Pekingin helmikuisista olympialaisista on takaisku myös Suomen päävalmentajalle Jukka Jaloselle.

Leijonissa meritoitunut Jalonen kertoo HS:lle ehtineensä varautua asiaan ”aika pitkään”. NHL:n päätös on helpompi ottaa vastaan, kun se ei tullut täydellisenä šokkina.

”Kaikkiahan se harmittaa. Pelaajia, valmentajia ja johtoryhmiä ylipäätään, ja fanejakin. Olisi ollut hienoa nähdä maailman parhaat pelaajat taistelemassa keskenään olympiakullasta, mutta se ei nyt vaan ole mahdollista, eikä sille voi mitään”, Jalonen sanoo.

”Pitää mennä elämässä eteenpäin.”

Suomen menestyshaaveille NHL-pelaajien poisjäänti ei ole takaisku, ja Jalonen kuvaileekin tilannetta hyväksi. Kahden yhteisen tapahtuman aikana leijonaluotsi on nähnyt jo reilut 50 pelaajaa.

”Ei ole kuin ehkä muutama semmoinen pelaaja, mitä voidaan tuon porukan ulkopuolelta miettiä joukkueeseen.”

Olympialaisiin on Jalosen mukaan tyrkyllä enemmän pelaajia kuin ”NHL-kisoihin” olisi ollut. Tasaisia pelaajia on paljon ja marginaalit ovat minimaalisen pienet.

”Siinä meillä onkin pähkäilemistä, miten se lopullinen joukkue saadaan kasaan. Että oikeille paikoille löytyy sopivat pelaajat. Nimenomaan hyvän joukkueen saaminen kasaan on haasteemme tässä”, hän kertoo.

Euro Hockey Tourin marraskuinen kotiturnaus sekä joulun alla pelattu Moskovan-turnaus nousevat nyt aivan uuteen arvoon, kun EHT:llä annettiin kevään MM-kisanäyttöjen lisäksi olympianäyttöjä.

EHT:n tärkeys oli luonnollisesti tiedossa myös Leijonissa. Jalonen kertoo kasanneensa molempiin turnauksiin käytännössä parhaat mahdolliset jalkeille saadut pelaajat.

”Myös pelaajat tiedostivat asian. He ehkä ajattelivat enemmän kotikisoja, mutta teimme selväksi, että niin kauan kun asiat ovat auki olympialaisten suhteen, voi hyvinkin olla, ettei olympialaisiin tule NHL-pelaajia.”

”Sen takia kaikki terveenä olleet olivat halukkaita tulemaan näihin kahteen turnaukseen edustamaan Suomea ja antamaan näyttöjä”, Jalonen lisää.

Jukka Jalonen on valmentanut Leijonat maailmanmestariksi 2011 ja 2019. Kuva keväältä 2019.

Leijonien syksy oli monin tavoin vahva. Jalonen näki suurimman osan Euroopassa kiekkoilevien suomalaisten parhaimmistosta, ja Suomi pelasi kaksi hyvää turnausta.

NHL:n vetäytyminen Pekingistä tuo haasteen myös olympialaisten aikaan pelattaville kansallisille sarjoille, joiden seurojen Jalonen uskoo ymmärtävän tilanteen.

”Kyllä se niin menee, että seurojen on päästettävä pelaajat arvokisoihin, se on ihan selvä. Ei me ruveta siitä kinaamaan, eikä varmaan tarvitsekaan. Kaikki tietävät, mistä on kysymys.”

Olympialaiset vaikuttanevat kansallisten sarjojen ohjelmaan tilanteissa, joissa toisella joukkueella on useampi pelaaja viiden renkaan kisoissa. Se voi tietää ottelusiirtoja.

”Jokaisen liigan on ratkaistava tämä ongelma itse. Esimerkiksi Liigan, josta on tyrkyllä pelaajia, ja varmaan jokunen valitaankin. Eihän se tietenkään ole kiva asia, jos siellä pelataan kuusi, seitsemän tai kahdeksan peliä samaan aikaan kun pelaaja on olympialaisissa. Seura kuitenkin maksaa pelaajalle palkkaa”, Jalonen sanoo.

”Nämä ovat kovia juttuja, mutta uskon niiden olevan ratkaistavissa jos käytetään maalaisjärkeä ja ymmärretään, että tilanne tuli silleen, että kukaan ei osannut sitä etukäteen ennakoida. Mutta meidän tehtävämme on valmennustiiminä miettiä vain pelaajia. Muut tahot saavat miettiä muita asioita.”

NHL:n vetäytyminen olympiajäiltä on ikävä asia myös Jaloselle itselleen. Menestysvalmentaja olisi saanut kaikkien aikojen mahdollisuuden taistella olympiakullasta maailman parhaiden pelaajien turnauksessa.

”Harmittaahan se totta kai – se on ihan selvä asia. Noita saumoja ei kovin usein tule”, Jalonen tietää.

”Seuraavan kerran se on varmaan mahdollista aikaisintaan neljän vuoden päästä, ja todennäköisempää on, että minä en enää silloin valmenna Leijonia kuin että valmentaisin. Se on jonkun muun homma silloin.”

Jalonen kertoo oppineensa elämältä sen, ettei tuleen kannata jäädä makaamaan.

”Lyhyt suruaika ja sitten mennään eteenpäin, ja onneksi tässä on tämä joulu. Se on tietyllä tavalla ilon aikaa, saa olla perheen kanssa ja ystävien parissa sekä pääsee vähän eroon lätkästä.”

Jalosella on sopimuksessaan NHL-pykälä, joka mahdollistaa siirron Pohjois-Amerikkaan. Viime kesäkuussa solmittu jatkosopimus on voimassa kevääseen 2023 saakka ja sisältää option kaudesta 2023–24.

Menestys Pekingin olympialaisissa NHL-miehillä olisi ollut Jaloselta kova hauiksennäyttö NHL:n suuntaan.

”Ei se nyt mikään katastrofi tietenkään ole, eikä näyttöjen antaminen johonkin ollut millään lailla pakkomielle. Ennen kaikkea olisi ollut hieno päästä valmentamaan Suomen parhaita pelaajia ja katsoa, miten pärjäämme muita maailman parhaita pelaajia ja joukkueita vastaan”, Jalonen sanoo.

”Se tietenkin jää tekemättä, mutta ei voi mitään. Näin tämä elämä menee. Tässä on saanut olla hienoissa tapahtumissa mukana, ja olympialaiset ovat joka tapauksessa huikea tapahtuma ja spektaakkeli.”

Neljän vuoden välein järjestettävät kisat ovat ainutlaatuinen tapahtuma myös eurooppalaisissa kaukaloissa kiekkoileville suomalaisille, joiden Jalonen tietää lyövän itsensä täysillä likoon leijonapaidan puolesta.

”Suomi ja suomalaiset voivat olla ylpeitä meistä. Kyllä me joka pelissä voitosta taistellaan ja jos kaikki menee nappiin, niin ihan mistä vaan.”