Koronan aiheuttamat poissaolot ovat lisänneet huipputason jalkapalloilijoiden rasitusta vielä entisestään. Pep Guardiolan mielestä he voisivat ryhtyä vastarintaan.

Manchester Cityn managerin Pep Guardiolan mielestä Valioliigan pelaajien ja valmentajien tulisi harkita yhdessä lakkoon menemistä, jotta pelaajiin kohdistuvaan liialliseen rasitukseen saataisiin ratkaisuja, kertoo The Guardian.

”Pelkät sanat eivät tule ratkaisemaan mitään. Fifalle, Valioliigalle ja tv-yhtiöille bisnes on tärkeämpää kuin pelaajien hyvinvointi”, Guardiola sanoi.

”Yksinkertaisin esimerkki on, että kaikkialla muualla käytössä on viisi pelaajavaihtoa. Meillä niitä on edelleen kolme.”

The Guardianin mukaan pelaajat ovat olleet näreissään Valioliigaa kohtaan myös kommunikaation puutteen vuoksi. Kesällä 2020 pelien uudelleen käynnistyessä ollut keskusteluyhteys joukkueiden kapteenien ja liigan välillä ei ole enää toiminut.

Myöskään uuden pelaajien hyvinvointiin keskittyvän osaston ei ole katsottu tarttuneen epäkohtiin tarpeeksi aktiivisesti.

Sunnuntain perinteikkäistä tapaninpäivän liigaotteluista on peruttu jo kaksi. Liverpoolin ja Leedsin sekä Wolverhamptonin ja Watfordin väliset ottelut jouduttiin joukkueiden koronatartuntojen takia siirtämään.

Liverpoolin oli tarkoitus pelata liigassa ja liigacupissa kahden viikon aikana viisi ottelua, kunnes Leeds-ottelu jouduttiin siirtämään. Monet joukkueet joutuvat pelaamaan sunnuntain jälkeen seuraavan liigaottelun heti tiistaina.

”Olen huolissani ettei kukaan ota pelaajien hyvinvointia tosissaan”, Liverpoolin kapteeni Jordan Henderson sanoi BBC:lle.

”Yritämme keskustella taustalla ja pitää jonkinlaista vaikutusvaltaa hallussamme. Kuitenkin tällä hetkellä pelaajat eivät mielestäni saa ansaitsemaansa kunnioitusta siinä, että joku puhuisi heidän puolestaan ja voisi valtaapitävässä asemassa sanoa, että tämä ei ole oikein pelaajia kohtaan”, Henderson harmitteli.

Liverpoolin paikallisvastustajan Evertonin tapaninpäivän ottelua Burnleyä vastaan ei sen sijaan suostuttu siirtämään, vaikka Evertonilla todettiin viisi koronatartuntaa kuuden loukkaantuneen pelaajan lisäksi.

Liigan mielestä Evertonilla on yhä tarpeeksi pelaajia ottelun pelaamiseen. Joukkueen manageri Rafael Benítez sanoi, että otteluiden pelaaminen väkisin ja kokoonpanojen täyttäminen akatemiapelaajilla turmelee sarjan mainetta.

”Kaikki haluavat nähdä kentällä parhaat yksilöt pelaamassa mahdollisimman korkealla tasolla. Lähetysoikeudet myydään hienon ja jännittävän pelin vuoksi, mutta sitten tapahtuu jotain tällaista”, Benítez kritisoi.

Maanmiehensä Guardiolan tavoin myös Benítez nosti esiin lakon mahdollisuuden, muttei pitänyt sen toteutumista todennäköisenä.

Valioliigan lisäksi otteluruuhkaa pahentaa monilla seuroilla samaan aikaan käynnissä oleva Liigacup. Välieriin edenneiden Liverpoolin ja Tottenhamin managerit Jürgen Klopp ja Antonio Conte ehtivät jo ehdottaa, että rasituksen helpottamiseksi välierät tulisi pelata otteluparien sijaan yksittäisinä otteluina.

The Guardianin mukaan ehdotusta tuskin tullaan kuitenkaan harkitsemaan. Toisten otteluiden peruminen maksaisi arvion mukaan järjestäjille 20 miljoonaa puntaa (23,6 miljoonaa euroa).

Manchester Unitedin väliaikaisen managerin Ralf Rangnickin mielestä koko Liigacupin lopettamista tulisi harkita.

”Englanti on ainoa maa, jossa pelataan kahta cup-kilpailua. Tämä on asia, josta voisimme keskustella”, saksalainen Rangnick ehdotti.