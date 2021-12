Luulajan edustusjoukkueessa pelaava Olli Nikupeteri nousi Nuorten Leijonien kuvioihin vasta marraskuussa.

Olli Nikupeteri on murtautunut tällä kaudella Luulajan SHL-joukkueeseen.

Hyökkääjä Olli Nikupeteri oli yksi yllättävimmistä pelaajavalinnoista, jotka päävalmentaja Antti Pennanen kelpuutti mukaan tapaninpäivänä alkaviin jääkiekon alle 20-vuotiaiden miesten MM-kilpailuihin.

Ennen Kanadaan matkustamista Nikupeteristä aisti innostuksen, mutta kisapaikkaa hän oli osannut jopa odottaa.

"Se oli isompi yllätys, että pääsin marraskuun alussa Ruotsissa pelattuun turnaukseen. En olisi arvannut sitä”, maajoukkuedebyyttinsä vasta tänä syksynä tehnyt hyökkääjä vastasi STT:n kysymykseen maajoukkueen mediatilaisuudessa.

"Pelasin hyvin turnauksessa, ja tuli luottamus siihen, että voin päästä MM-kilpailuihin.”

Nikupeteri on suomalaiselle kiekkoyleisölle tuntematon tapaus, mutta sille on selityksensä.

Kemin Lämäreissä jääkiekkoa opetellut hyökkääjä siirtyi jo nuorena Oulun Kärppiin, joka kokoaa lupauksia Pohjois-Suomen alueelta. Tutuksi tuli myös naapuriseura Haukiputaan Ahmat, jonka kautta hän ponnisti 16-vuotiaana ruotsalaisseura Luulajan väreihin.

"Pelasin B2-juniorikauden Kärppien ja Ahmojen yhteisjoukkueessa. Se meni hyvin, ja Luulajan puolelta tuli yhteydenotto, että menisin pelaamaan. Toistakin poikaa Oulusta pyydettiin mukaan”, Nikupeteri viittasi puolustaja Samu Romakkaniemeen.

Nikupeteri ei epäröinyt tarttua tilaisuuteen.

"Ei ainakaan vanhempana kaduta, että olisin jättänyt tuollaisen mahdollisuuden käyttämättä.”

Kaksikko siirtyi Ruotsiin kaudeksi 2019–20, ja Nikupeteri pääsi jo seuraavalla kaudella miesten pelien makuun Kalixissa Ruotsin kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla.

Tällä kaudella peliaikaa on herunut myös Luulajan kivikovassa SHL-joukkueessa. Maalitilikin on auennut.

"Fysiikka on mennyt eteenpäin, mutta myös puolustuspeliä on hiottu Ruotsissa.”

Maajoukkueessa Nikupeterin ei odoteta olevan kärkipään ratkaisija vaan pikemminkin luotettava yleishyökkääjä.

"Meillä on hyvä joukkue, jossa on tosi hyvä pakisto ja hyökkäys. Maalivahditkin ovat hyvät. Meillä on paljon taitavia pelaajia, mutta myös kovia työntekijöitä. Hyvä nippu kaikkiaan.”

Monet maajoukkuetoverit ovat kolunneet läpi poikamaajoukkueiden ja päässeet arvokilpailujen makuun. Marraskuussa 19 vuotta täyttäneelle Nikupeterille kaikki on uutta.

"Olen vähän käynyt asioita läpi muiden pelaajien kanssa, mutta arvokilpailut näkee todella sitten kun pääsee paikalle, ja kisat lähtevät käyntiin.”