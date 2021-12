Yli 90 NBA-pelaajaa on parhaillaan sivussa joukkueidensa toiminnasta koronavirukseen liittyvistä syistä.

Elokuvatähti Keanu Reaves näytteli vuonna 2000 pääosaa elokuvassa The Replacements, joka kertoi kuvitteellisen amerikkalaisen jalkapallon lakosta ja siitä, kuinka tähtipelaajat korvattiin kirjavalla tuuraajien joukolla.

Fiktiivisen Washington Sentinelsin sijaan korvaajapelaajat ovat nyt saapuneet koripallon NBA:han.

Parhaillaan NBA:n mukaan yli 90 pelaajaa on sivussa koronavirukseen liittyen. Kun yhä useammat pelaajat ovat joutuneet sivuun, on joukkueiden täytynyt käyttää mieli­kuvitusta saadakseen kasaan ylipäätään pelikelpoisen joukkueen, eli pöytäkirjaan vähintään kahdeksan pelaajaa.

Kuluvan viikon aikana neljässä päivässä NBA-joukkueet ovat solmineet yhteensä 34 kappaletta kymmenen päivän mittaisia lyhytkestoisia sopimuksia. Hätätapauksessa joukkueet voivat tehdä palkkakattoon kuulumattomia poikkeus­sopimuksia, joita on tehty kaikkiaan jo yli 40.

Kaikkiaan ESPN:n mukaan NBA:ssa on pelannut tällä kaudella jo 501 pelaajaa. Se on sarjan historian suurin lukema ennen vuodenvaihdetta.

Pätkäsopimusten joukosta NBA-seuraajat ovat saaneet jatkuvasti bongata lähes nostalgisilta tuntuvia nimiä. Muun muassa Isaiah Thomas liittyi jo viime viikolla Los Angeles Lakersin mukaan, ja tällä viikolla Lance Stephenson saapui vahvistamaan Atlanta Hawksia.

Ehkä suurimman huomion keräsi kuitenkin Boston Celticsiin liittynyt Joe Johnson. NBA:ssa viimeksi keväällä 2018 pelanneesta Johnsonista, 40, tuli sarjan toiseksi vanhin pelaaja Miamin sentterin Udonis Haslemin jälkeen.

Edellisten NBA-peliensä jälkeen Johnson oli lähinnä pelannut kolmella kolmea vastaan pelattavassa Big3-sarjassa, jonka hip hop -tähti Ice Cube on perustanut erityisesti vanhoja tähtipelaajia varten.

Sopimuksen solmittuaan heti ensimmäisessä pelissään Johnson osoitti, että taidot riittivät vielä aivan huipputasollakin väläyttämiseen. Rauhallinen pallon kuljetus Clevelandia vastaan päättyi vuorenvarmaan keskimatkan hyppyheittoon.

Rokotettujen osuus NBA-pelaajista on 97 prosenttia. Ongelmana kuitenkin on, että yli kolmasosa heistä on saanut vain yhden rokoteannoksen, joten heidän rokotteidensa tehon pelätään olevan jo riittämätön uudempia virusmuunnoksia vastaan.

NBA:n pelaajayhdistys on ilmoittanut pyrkivänsä edesauttamaan sitä, että yhä useammat NBA-pelaajat ottaisivat tehosterokotteen. Liiga ja pelaajayhdistys neuvottelevat myös paluuprotokollaan liittyvistä muutoksista.

NBA-komissaari Adam Silver kertoi tiistaina, että omikronmuunnos aiheuttaa tällä hetkellä vähintään 90 prosenttia havaittavista tapauksista.

Tartuntojen hallitsemattomankin tuntuisesta leviämisestä huolimatta Silver on vakuutellut, ettei kauden keskeyttäminen ole liigan suunnitelmissa.

”Tämä virus ei tule pyyhkiytymään pois, joten meidän on opittava elämään sen kanssa”, Silver linjasi ESPN:lle.

Joulupäivän ottelukierros on perinteisesti NBA:n runkosarjan merkittävimpiä kohokohtia. Tänä vuonna ohjelmassa on viisi ottelua, mutta näyttää siltä, että ainakin Brooklyn Netsin ja Los Angeles Lakersin odotettu kohtaaminen latistuu tähtipelaajien poissaolojen vuoksi.

Tilanteen tukaluudesta kertoo jotain se, että NBA.com uutisoi erikseen Netsin aikovan pelata kyseisessä ottelussa.