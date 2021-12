Magnus Carlsen avasi turnauksen vahvasti ja on jaetulla ykkössijalla.

Magnus Carlsen on šakkimaailman suurin nimi tällä hetkellä.

Šakin kolmen lajin hallitseva maailmanmestari, norjalainen Magnus Carlsen aloitti vahvasti nopean šakin MM-kisat Varsovassa Puolassa.

Carlsen voitti tapaninpäivänä viidestä ottelustaan neljä ja on jaetulla kärkisijalla Puolan Jan-Krzysztof Dudan ja Georgian Baadur Jobavan kanssa.

”Tilanne on parempi kuin minulla on koskaan ollut [ensimmäisen päivän jälkeen]”, Carlsen kertoi Norjan yleisradioyhtiölle NRK:lle.

”En pelannut kovin hyvin, mutta minulla ei juuri koskaan ole hyvä tunne ensimmäisenä päivänä.”

Sen sijaan MM-turnauksen järjestäjillä ei mennyt yhtä hyvin.

Yleensä maailmanlistan ykkönen eli Carlsen pelaa ykköspöydässä, jossa on myös televisiokamerat, mutta jostain syystä kolmanteen otteluunsa Carlsen oli laitettu pöytään numero 11.

Carlsenille tieto ei ollut kiirinyt. Hän saapui paikalle ja oli menossa ykköspöytään vain huomatakseen, että siellä olikin jo pelaajat pöydän ääressä.

NRK:n mukaan tästä alkoi lähes loputon väärinkäsitysten sarja.

Ensin järjestäjät yrittivät vaihtaa kaikkien pöydissä 1–10 pelanneiden paikkaa, mutta lopulta Carlsen meni pöytään numero 11 ja sinne kiikuttettiin myös tv-kamerat.

NRK:n mukaan kolmannen kierroksen alkaminen viivästyi sekoilun vuoksi useita minuutteja.

Carlsenia tilanne ei häirinnyt, sillä hän voitti helposti Venäjän Aleksei Drejevin.

Nopean šakin MM-kisat pelataan 26.–28. joulukuuta. Heti perään kisataan pikašakin MM-kisat 29.–30. joulukuuta samassa paikassa eli Varsovassa.

Nopean šakin (rapid) MM-kisoissa kaikki siirrot on tehtävä 15 minuutissa, mutta sen lisäksi jokaisesta siirrosta saa kymmenen sekunnin aikabonuksen. Pikašakissa (blitz) siirrot on tehtävä kolmessa minuutissa ja aikabonus on kaksi sekuntia.

