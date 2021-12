Krista Pärmäkoski ja Kerttu Niskanen tavoittelevat Tour de Skiltä tulosta ja vipua olympiakunnon virittelyyn.

Naisten maastohiihtojoukkue hyökkää Tour de Ski -kiertueelle kahdella kärjellä. Krista Pärmäkoski ja Kerttu Niskanen ovat alleviivanneet kuuden kilpailun kalenterista normaalimatkat ja punaisella tussilla Lenzerheiden 15-kilometrisen, mutta molemmat tavoittelevat hyvää sijoitusta myös Tourin kokonaiskilpailussa.

Samalla molemmat puntaroivat Tourin rypistyksen hyötyä Pekingin kisojen olympiavalmisteluille. Urakasta seuraa terveenä siitä selviäville urheilijoille superkompensaatio, jolla suorituskyky hypähtää edelleen korkeammalle tasolle.

”Perinteinen kymppi väliaikalähdöllä on minulle Tourin tärkein kilpailu. Siinä haluan onnistua”, Pärmäkoski vahvistaa keskiviikkona Lenzerheidessa hiihdettävän kilpailun painotetun arvon.

”Kiertue on myös osa olympiavalmistautumista. Haluan ehjän Tourin ja olympialaisten takia ilman turhia riskejä. Hyvä Tour on nostanut kuntoa aina, kun olen selvittänyt sen terveenä.”

Niskanen vahvistaa, ettei Tour de Skin ja olympiavalmistautumisen välillä ole ristiriitaa. Hän on harjoitellut Pärmäkosken tapaan korkealla Davosin maisemissa joulukuun alkupuolelta, minkä pitäisi keventää potkua sekä Tourilla että olympialaisissa helmikuussa.

”Jäin tänne Sveitsiin Davosin maailmancupista sekä Touria että olympialaisia ajatellen. Sain hyvän harjoituspätkän korkealla, ja nyt ennen Touria ohjelmaa on kevennetty”, Niskanen kertoo kuulumisistaan.

”Toivotaan, että hyvä kiertue nostaisi suorituskykyä, mikä olisi hyvä juttu olympialaisia ajatellen. Siihen luotan, enkä usko, että Tourilla voisi vetää itseään liian väsyksiin, kun kiertue ei tänä vuonna ole niin rankka kuin aiemmin.”

Niskasen aiemmat kokemukset kiertueelta ovat hyviä.

”Olen hiihtänyt monta Touria, ja se on nostanut suorituskykyä aina, kun olen saanut vetää kiertueen terveenä läpi ja välttänyt sairastelun myös sen jälkeen”, Niskanen korostaa.

”Toivottavasti pystyn vetämään täällä täyden setin terveenä. Se palvelisi parhaiten kunnon kehitystä kohti olympialaisia. Jos tulee murheita, stopataan kiertue siihen.”

Kokenut kaksikko osaa ja uskaltaa keskittyä kilpailukaudessa olennaiseen, kun itseluottamusta ei tarvitse pönkittää jokaista starttia maksimoiden. Rukan talvikisoissa marraskuun lopulla Pärmäkoski oli 10 kilometrin väliaikalähdössä viides ja Niskanen seitsemäs.

Sen jälkeen Niskanen on kiertänyt cupia tasaisesti sijoilla 8–15. Pärmäkoski luopui sairastumisen takia Lillehammerin cupista ja hiihti Davosissa harjoittelun ehdoilla vapaan kympillä 16:nneksi.

”Ne kisat menivät, miten menivät. Davos tuli vastaan liian nopeasti, koska halusin sitä ennen muutaman kovan treenin merenpinnan tasolla ja tähtäin oli jo Tourilla”, Pärmäkoski kertoo.

”Joulukuun alkuun tuli sairastelun takia kolme lepopäivää, kun yritin varmistaa, että tauti lähtee kropasta. Sen jälkeen kaikki on mennyt ok, ja nyt kroppa on jo hyvässä vireessä.”

Niskanen tekee paluuta huipulle suuremmalla aikajanalla, sillä viime kaudella hänen kautensa katkesi pohjeluun murtumaan Falunissa tammikuun lopulla.

Paluu on alkanut hienosti myös Niskasen mittareilla.

”Treenit lähtivät rullamaan hyvin, kun sain jalan kuntoon. Kilpailukauden alkuun ei ollut mitään hurjia odotuksia, mutta olen ihan tyytyväinen. Alku on ollut ihan hyvä”, Niskanen vahvistaa.

”Olen voinut jatkaa kautta luottavaisin mielin, sillä yhteistyö Juhon kanssa [puoliso ja valmentaja Mikkonen] on toiminut. Olemme löytäneet sapluunan, jolla on hyvä edetä. Minulla on levollinen luotto meidän tekemiseen.”

Harjoitteluun löytyi tasapaino aiempien erehdysten ansiosta.

”Tykkään harjoitella paljon ja tehdä asiat mahdollisimman hyvin. Jokunen vuosi sitten sain luvan harjoitella ehkä liikaakin. Tuli koettua, että raja tulee jossain kohtaa vastaan. Liika oli liikaa”, Niskanen kertoo.

”Harjoitteluun löytyi hyvä balanssi, kun sitä rajaa on vähän ylittänyt. Nyt tietää, minkä verran pystyy ja kannattaa harjoitella. Homma toimii, kun rytmitys on hyvä.”

Naisten joukkue Tour de Skillä kuihtui kahdella, kun Eveliina Piipolla todettiin joulunpyhinä koronatartunta ja huonetoveri Vilma Nissinen palasi altistumisen takia kotiin ennen kiertueen alkua.

Pärmäkosken ja Niskasen lisäksi Suomen naisten joukkueessa kilpailee tasokas kolmikko Anne Kyllönen, Johanna Matintalo ja Riitta-Liisa Roponen, jolta odotetaan kiertueella ainakin yksittäisiä onnistumisia.

Tiistaina Lenzerheiden sprintillä alkava kiertue päättyy Oberstdorfin jälkeen Val di Fiemmessä 4. tammikuuta. Tourilla hiihdetään neljä normaalimatkaa ja sprintit molemmilla hiihtotavoilla. Normaalimatkojen kilpailuista kolme on yhteislähtöjä.