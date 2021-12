Tour de Ski -kiertue päättyy vain kolme päivää ennen SM-kisoja. Kotimaan pääkilpailuista vastaava Hannu Koivusalo pitää kalenteritörmäysten välttämistä lähes mahdottomana.

Hiihdon Suomen mestaruuksista on jo pitkään kilpailtu maailmancupin ja arvokisojen puristuksessa sellaisella sapluunalla, että talven ensimmäiset SM-hiihdot ovat tammikuussa tai viimeistään helmikuun alussa ja toinen SM-viikonloppu on maailmancupin jälkeen maaliskuun lopulla tai huhtikuun alussa.

Keskitalven SM-hiihtojen kohtalona on ollut usein se, että kaikki kotimaan huiput eivät ole mukana. Yleensä poisjäänteihin on liittynyt terveyssyitä.

Tämän talven ensimmäiset SM-hiihdot on määrä kilpailla Imatralla jo heti loppiaisen jälkeen 7.–9. tammikuuta. Tällä kertaa on luvassa jopa normaalia enemmän poisjääntejä, mutta ei niinkään terveyssyistä.

Nyt kansainvälisen kilpailukalenterin puristus on poikkeuksellisen kovaa, sillä Tour de Ski -kiertue päättyy 4. tammikuuta eli vain muutama päivä ennen SM-kisoja.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Imatralla ei luultavimmin nähdä ainakaan niitä suomalaisia, jotka kilpailevat Tourin loppuun asti.

Näillä näkymin siis esimerkiksi Iivo Niskasta, Perttu Hyväristä, Krista Pärmäkoskea, Kerttu Niskasta ja Riitta-Liisa Roposta tuskin nähdään Imatran SM-ladulla.

”Kyllä ne kisat tulevat jäämään väliin, jos Tourin hiihtää loppuun. Tourilta tullaan pois 5. tammikuuta, ja ehkä pääsen yöllä Kuopioon, niin kyllä se on aika lailla mahdoton yhtälö palautua tai toipua. Ei varmaan kukaan Tourin loppuun hiihtäneistä tule SM-kisoihin, ellei sitten hiihdä yhtä matkaa. Vähän epäilen”, Iivo Niskanen sanoo HS:lle.

Hän pitää tilannetta harmillisena.

”Siinä on tosi tiukka väli. Harmi, että ne kisat on tähän saumaan laitettu. Tulee varmasti olemaan vähemmän osallistujia kuin SM-arvolle toivoisi.”

SM-hiihtojen ja Suomen cupin johtaja Hannu Koivusalo sanoo todenneensa vaikean tilanteen jo pari vuotta sitten nähtyään Kansainvälisen hiihtoliiton alustavan maailmancupkalenterin tälle kaudelle.

”Taisin jo silloin kirjoittaa omiin muistiinpanoihini tästä kaudesta, että tulee kotimaisen kilpailutoiminnan osalta erittäin haastava kausi. Sitähän se on. Ei tuon ihmeellisempää aikataulutusta kotimaisille kisoille löydy, ja se on valitettavaa”, sanoo Koivusalo, joka vastaa kotimaan pääkilpailujen kalenterista.

Tänä talvena kansainväliseen kalenteriin vaikuttaa ratkaisevasti se, että Pekingin olympialaiset alkavat jo 4. helmikuuta eli yli kaksi viikkoa aikaisemmin kuin esimerkiksi edelliset tai seuraavat MM-kisat.

”Kansainvälistä kilpailutoimintaa on niin paljon, ja kun siihen pannaan päälle arvokisojen lisäksi valmistautumisleirit ja maajoukkueleiritykset muutenkin, se on haastavaa. Joskus tulee tällaisia tilanteita, eikä sille mitään voi.”

Koivusalo ei halua mennä kotimaisen kilpailukalenterin rakentamisessa siihen, että molemmat SM-viikonloput olisivat vasta kansainvälisen kauden jälkeen.

”Meillä on ollut pitkään tämä jako, että SM-kisat on jaettu kahteen blokkiin. Niille ensimmäisille SM-kisoille on pyritty löytämään keskeltä kautta mahdollisimman hyvä rako. Toinen vaihtoehto on pitää kaikki kansainvälisen kilpailukauden jälkeen, mitä Norjassa ja Ruotsissa jossain määrin tehdäänkin”, Koivusalo sanoo.

”Niin kauan kuin kansainvälinen kilpailutoiminta on näin laajaa, päällekkäisyyksien välttäminen on lähes mahdotonta.”

Päällekkäisyys verottaa myös Vantaan Hakunilassa 18.–19. tammikuuta hiihdettävien Suomen cupin kilpailujen lähtölistoja.

Siellä tuskin nähdään ketään olympialaisiin lähtevistä hiihtäjistä, koska he ovat silloin valmistautumisleireillä tai menossa viimeiseen olympialaisia edeltävään maailmancupin viikonloppuun, joka on ensi talven MM-laduilla Slovenian Planicassa.

”Todennäköisesti näin on. Sekin on ollut tiedossa, että silloin on viimeistelyleiritys menossa”, Koivusalo sanoo.