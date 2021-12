Aho joutui eristykseen kesken Vancouveriin suuntautuneen pelimatkan, mikä aluksi aiheutti ongelmia päästä kotiin.

Sebastian Aho on valmis palaamaan NHL-kaukaloon.

Suomalaisjääkiekkoilija Sebastian Aho on palannut Carolina Hurricanesin NHL-harjoituksiin koronaeristyksensä jälkeen. Aho joutui eristykseen kesken Vancouveriin suuntautuneen pelimatkan, mikä aluksi aiheutti ongelmia päästä kotiin.

”Ei se ollut helppoa. Joukkue sai minut kuitenkin kotiin. Olin kotona enkä ollut kauhean kipeä. Asiat olisivat voineet olla paljon huonomminkin, ja vältin pahimman. Ei silti ollut helppoa istua kotona tekemättä käytännössä mitään”, Aho kuvaili paria viime viikkoaan Hurricanesin kotisivujen videohaastattelussa.

Aho on ollut tällä kaudella huippuvireessä, sillä hän on viimeistellyt 26 pelaamassaan ottelussa tehopisteet 15+17=32. Aho on koko NHL:n pistepörssissä kymmenentenä.

”Suurin asia on saada jalat taas liikkeelle. Tuntui ihan hyvältä, mutta on hyvä saada muutamat harjoitukset alle ennen ensimmäistä ottelua.”

Hurricanesin on määrä isännöidä seuraavaksi Montreal Canadiensia Suomen aikaa varhain perjantaina pelattavassa ottelussa.