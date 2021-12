Nopean šakin MM-kisoja pelataan parhaillaan Varsovassa Puolassa.

Magnus Carlsenilla on sääntöjen mukainen pukeutuminen: tumma puku ja valkea paita. Kuva on perinteisen šakin MM-turnauksesta joulukuulta.

Tenniksen kuuluisimmassa turnauksessa, Wimbledonissa, pelaajilla on tiukat pukeutumisvaatimukset. Vaatetuksen pitää olla lähes kokonaan valkoista.

Aivan yhtä kovat vaatimukset eivät ole meneillään olevissa nopean šakin MM-kisoissa Varsovassa Puolassa, mutta Kansainvälisen šakkiliiton (Fide) ohjeistusta pidetään silti lähinnä älyttömänä, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK.

Fide lähetti ennen turnausta pukeutumisohjeet, jotka koskevat sekä nopean šakin MM-turnausta että loppuviikosta pelattavaa pikašakin MM-turnausta.

Millaiset ohjeet tai oikeammin säännöt ovat? Esimerkiksi minkäänlaisia neuleita ei saa käyttää.

Sääntöjen mukaan housujen ja puvuntakkien pitää olla tummia. Musta, sininen, harmaa, beige ja ruskea ovat sallittuja värejä, mutta takin ja housujen pitää olla samaa väriä.

Paidan pitää olla valkea, vaaleansininen, ruskea tai beige. Kirkkaita värejä ei sallita.

Ottelun aikana takin saa ottaa pois.

Naisille pätevät erilliset säännöt. Heidän pitää käyttää housuja, hameita tai mekkoja, ja on suositeltavaa, että vaatteet ovat yksivärisiä.

”Tämä on täysin naurettavaa”, sanoo turnauksessa pelaava ruotsalainen Pontus Carlsson NRK:lle.

Maailman kärkipelaajiin kuuluva Maxime Vachier-Lagrave on toistuvasti arvostellut pukeutumiskoodia. Hän ihmettelee, mitä puvulla on tekemistä šakin kanssa.

”Tässä ei ole mitään järkeä. Yksikään pelaaja ei pidä mukavana puvussa pelaamisesta.”

Carlssonin mukaan pelaajille oli selitetty ennen turnausta, että värikkäät asut voivat ”häikäistä” vastustajaa.

”Jos joku valittaisi, heidän pitäisi vain kestää.”

Norjalaispelaaja Kristian Stuvik Holm kuittaa asian huumorilla.

”Jos joku tulisi pelaamaan säihkyvässä bileasussa tai pukeutuisi diskopalloksi, ymmärtäisin kyllä [pukeutumissääntöjä].”

Useat pelaajat ovat jo rikkoneet pukeutumissääntöjä. Rikkomusten seurauksena voi olla viiden prosentin vähennys palkkiorahoihin. Jos rikkomus tapahtuu toistuvasti, siitä voi seurata toinen viiden prosentin leikkaus.

NRK ei ole saanut asiaan kommenttia Kansainväliseltä šakkiliitolta.

Pukeutumiskoodia noudattava hallitseva maailmanmestari Norjan Magnus Carlsen johtaa avointa MM-turnausta kahden päivän jälkeen. Hänellä on 7,5 pistettä yhdeksästä mahdollisesta. Kolme pelaajaa on seitsemässä pisteessä. Naisten turnauksen kärjessä on Venäjän Aleksandra Kostenjuk.

