Markus Mustelin ja John Blässar ovat soutaneet Atlantilla nyt reilut kaksi viikkoa.

Suomalaissoutajat Markus Mustelin ja John ”Jolle” Blässar ovat jatkaneet vahvaa menoaan Atlantic Challenge -kilpailussa. Kaksikko johtaa edelleen pariairokaksikkojen luokkaa, ja kokonaiskilpailussa sijoitus on noussut yhden sijan sijalle 18.

Tuuli on hieman tyyntynyt viime päivien aikana ja samalla eteneminen. Tiistaiaamuna kaksikon vauhti oli 2,2 solmua eli noin 4,1 kilometriä tunnissa, kun se nopeimmillaan oli hieman yli kolme solmua.

Sääennusteen mukaan keskiviikosta lähtien on odotettavissa kolmen päivän tuuleton jakso, joten soutaminen on jälleen yhtä raskasta kuin kilpailun alkuvaiheessa. Sen jälkeen luvassa kunnon tuulta, yli 14 metriä sekunnissa. Tuuli on silloin jo sen verran kova, että soutaminen on silloinkin haastavaa.

Mustelin kertoo, että mieliala on yhä korkealla, lämpötila Atlantilla melko tasaisesti 25 celsiusastetta ja soutaminen sujuu ilman paitaa.

”Millainen sää Suomessa on?” Mustelin viestitti.

Mustelin ja Blässar olivat tiistaiaamuun mennessä edenneet 1 006 merimailia eli noin 1 863 kilometriä. Jäljellä maaliin Antigualle oli 1 751 merimailia eli 3 243 kilometriä.

Nyt kaksikon arvioitu saapumisaika on 31. tammikuuta eli pasaatituulissa matka-ajasta on leikkautunut useita päiviä pois. Tämä tarkoittaisi kokonaiskilpailuajaksi 50 päivää. Lähtöpäivä oli 12. joulukuuta.

Atlantin yli -soutukilpailussa on mukana kaikkiaan 35 venekuntaa, joista pariairokaksikkoja on kymmenen. Kokonaiskilpailun kärjessä on edelleen neljän hengen sveitsiläisjoukkue Swiss Raw, joka oli edennyt tiistaiaamuun mennessä 1 318 merimailia. Heidän arvioitu perille saapumisaikansa on 18. tammikuuta.