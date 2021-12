Hans-Joachim Watzke puhui Haalandista jo Real Madridin pelaajana.

Erling Haaland on iskenyt Dortmundille tällä kaudella 13 maalia 11 ottelussa.

21-vuotias superlupaus Erling Haaland on ensi kesän pelaajamarkkinoiden kuumimpia nimiä.

Norjalaishyökkääjä on takonut maaleja hirmuiseen tahtiin Saksan liigan Dortmundissa, mutta hänet voi hankkia kesällä vapaasti maksamalla 75 miljoonan euron ulosostohinnan.

Haalandin uutta osoitetta on arvuuteltu pitkään, mutta viimein yksi vaihtoehto on nousemassa ylitse muiden. Espanjalaislehti Marcan mukaan Dortmundin toimitusjohtaja Hans-Joachim Watzke on jopa puhunut suojatistaan jo tulevana Real Madridin pelaajana.

”Olisi mahtavaa nähdä Haaland voittamassa Mestarien liiga Real Madridissa”, hänen kerrotaan sanoneen.

Myös Sky Sportsin asiantuntija Gianluca di Marzio kertoi saksalaiselle Wettfreunde-sivustolle, että Espanjan liiga on todennäköisesti hyökkääjän seuraava osoite.

”Hän ei juurikaan pidä Englannin Valioliigasta, se ei ole hänen unelmansa. Hän pitää Espanjan La Ligasta, ja mielestäni se on täydellinen ympäristö hänelle juuri nyt”, di Marzio sanoi.

”Viime vuonna Chelsea havitteli häntä, mutta hän ei lähtenyt, koska tietää Real Madridin tai Barcelonan olevan oikea ratkaisu tällä hetkellä.”

Barcelona on kärsinyt rahaongelmista, ja ilmoitti tiistaina sijoittaneensa vähäisetkin varansa Manchester Cityn hyökkääjään Ferran Torresiin.