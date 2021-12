Leicester kaatoi Liverpoolin.

Suomen maajoukkuehyökkääjän Teemu Pukin edustaman Norwichin surkea syksykausi sai karun päätöksen, kun joukkueen vuoden viimeisessä pelissä Crystal Palace höykytti vieraansa 3–0 jalkapallon Englannin Valioliigassa. Pukki ei pelannut.

Norwich joutui otteluun entistäkin nimettömämmällä ryhmällä, sillä Pukki sekä Todd Cantwell ja Max Aarons olivat sivussa "loukkaantumisen tai sairauden takia", Norwich kertoi Twitter-tilillään ennen peliä. Sarjan keskikastissa keikkuva Palace meni johtoon jo 8. minuutilla Odsonne Edouardin rangaistuspotkulla, ja Jean-Philippe Mateta sekä Jeffrey Schlupp sinetöivät kotivoiton vielä ensimmäisellä puoliajalla.

Norwich hävisi kaikki joulukuun viisi liigapeliään tekemättä maaliakaan, ja omissa soi 14 kertaa. Joukkue on sarjassa viimeisenä koottuaan 19 pelistä vain kaksi voittoa ja kaikkiaan 10 pistettä. Viidesti osunut Pukki on joukkueen maalikärki, kaikkiaan Norwich on tehnyt vain kahdeksan liigamaalia. Päästettyjä maaleja on 42.

Tiistain myöhäispelissä sarjakakkonen Liverpool taipui 0–1-vierastappioon Leicesterille, kun Ademola Lookman käytti Leicesterin ainoan maalia kohti suuntautuneen laukauksen tehokkaasti. Osuma tuli 59. minuutilla. Avauspuoliajalla Liverpool-tähti Mohamed Salah epäonnistui rangaistuspotkussa.

Liverpoolille tappio oli liigakauden toinen, ja eroa sillä kärkijoukkue Manchester Cityyn on kuusi pistettä sarjan ollessa nyt puolivälissä. Chelsea on tasapisteissä Liverpoolin kanssa.

Sarjan kärkijoukkueista tiistaina pelasivat myös West Ham ja Tottenham. West Ham jäi varhain tappiolle vieraspelissä Watfordia vastaan, mutta Tomas Soucekin ja Said Benrahman maalit parin minuutin sisään avauspuolituntisen lopulla käänsivät pelin.

West Ham voitti lopulta 4–1, ja on sarjassa viidentenä. Watford on viimeisellä säilyjän paikalla eli 17:ntenä, kolme pistettä edellä Norwichia.

Kuudentena oleva Tottenham jäi Southamptonin vieraana tappiolle James Ward-Prowsen osuessa kotijoukkueelle, mutta Mohammed Salisun rike rangaistusalueella toi Tottenhamille pilkun ja Salisulle ulosajon.

Harry Kane iski rangaistuspotkun verkkoon, mutta voitto alivoimaista vastustajaa vastaan jäi ottamatta. Tasapelin myötä Tottenham on pisteen perässä West Hamia, ja valmentaja Antonio Conte kirjasi samalla seurahistoriaa: hän on ensimmäinen Tottenham-valmentaja, joka on selvittänyt pestinsä seitsemän ensimmäistä liigapeliä tappiotta.