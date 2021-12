”Hän on poikkeuksellinen pelaaja”, sanoi valmentaja Dave Cameron.

Kanada jätti Itävallan täysin vaille mahdollisuuksia alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekon MM-turnauksessa. Isäntämaa voitti 11–2 ottelussa, joka oli tiistain ainoa sen jälkeen, kun Yhdysvallat joutui luovuttamaan kamppailunsa Sveitsiä vastaan koronavirustapausten takia.

Kanadan joukkueen suuri tähti oli vasta 16-vuotias hyökkääjä Connor Bedard, joka teki neljä maalia. Bedardista tuli Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n verkkosivujen mukaan kaikkien aikojen nuorin neljästi turnauksessa osunut pelaaja. Bedardin lisäksi vain yksi pelaaja on onnistunut tekemään hattutempun 16-vuotiaana. Hän on lajin kaikkien aikojen parhaana pelaajana usein pidetty Wayne Gretzky.

”On kunnia kuulla nimensä samassa yhteydessä hänen kanssaan. Se on hullua ja epätodellista. Mutta tämä on turnauksen toinen peli. Yritän pitää jalat maassa”, Bedard sanoi.

Onnistuminen kirvoitti kehut myös joukkueen päävalmentajalta Dave Cameronilta.

”Hän on poikkeuksellinen pelaaja ja pidän siitä, miten vastaanottavainen hän on valmennukselle. Poikkeuksellisten pelaajien on annettava pelata vahvuuksillaan ja samalla kypsytettävä heidän kiekotonta peliään. Connor on ottanut siinä askelia eteenpäin”, Cameron sanoi.

Vuonna 2005 syntynyt Bedard on varattavissa NHL:ään vasta kesällä 2023.

Hänestä on kohistu kiekkopiireissä jo useampi vuosi. Hänelle myönnettiin poikkeuslupa pelata junioriliiga WHL:ssä vuotta normaalia aiemmin, eli tulla varatuksi jo 14-vuotiaana. Hän oli liigan historiassa seitsemäs luvan saanut pelaaja. Aiempien joukossa ovat esimerkiksi Toronto Maple Leafsin John Tavares ja Edmonton Oilersin Connor McDavid.

The Hockey News teki Bedardista jutun syksyllä 2018, kun Bedard oli kesällä täyttänyt 13 vuotta. Jutun otsikossa Bedardia tituleerattiin ”jääkiekon tulevaisuudeksi”.

Bedardia on ehditty verrata jo vuosia etenkin McDavidiin. The Hockey Newsille hänen joukkuekaverinsa, puolustaja Donovan Sebrango sanoi, että Bedardin puolustaminen on haastavaa, koska käytössä on niin laaja taitovalikoima. Ja siinä missä valmentaja Cameron sanoi kiekottoman pelaamisen kaipaavan kypsymistä, kiekollisena Bedard pärjää hänen mukaansa myös omalla alueella.

”Connor ei tarvitse neuvojani, kun kiekko on hänen lavassaan puolustusalueella. Hänellä on poikkeuksellisen pelaajan maine syystä. Eikä poikkeuksellinen pelaaja voi olla ilman loistavaa peliälyä”, Cameron sanoi.

Kanadan alkusarjaa on jäljellä vielä kaksi ottelua. Keskiviikkona Kanada kohtaa Saksan ja päätöspelissä vastaan asettuu Nuorten Leijonien ryhmä ottelussa, jossa panoksena voi olla lohkovoitto.