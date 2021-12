Mathilde Myhrvold hiihti vahvan sprinttikilpailun Tour de Skin avauksesa.

Mathilde Myhrvold on ollut vahvassa vedossa viime sprinttikisoissa. Kuva Dresdenistä joulun alta.

Tiistaina Sveitsin Lenderheidessa alkanut Tour de Ski aiheutti poliisitehtävän Norjan Oslossa asti. Syy oli Jessica Digginsin kannassa sprinttikilpailun kakkoseksi hiihtäneen Mathilde Myhrvoldin menestyksen juhlinnassa.

Oslon poliisi kertoi Twitter-tilillään saaneensa keskiviikkona ilmoituksen, jonka mukaan asunnosta on kuulunut naisen huutoa. Kun partio pääsi paikalle, syyksi selvisi se, että perheenjäsen oli hiihtänyt palkintopallille Tour de Skillä.

Myhrvoldin sisko Ida Myhrvold kertoo tapahtuneesta NRK:lle.

”He koputtivat oveen ja siellä oli useita poliiseja kilpien ja joidenkin aseiden näköisten kanssa. Se oli pelottavaa, mutta päättyi huumoriin”, Myhrvold sanoi.

Mathilde Myhrvoldille, 23, kisa oli hänen uransa paras tähän asti. Dresdenissä joulun alla hän oli jo loppukilpailussa, mutta jäi vielä kuudenneksi. Lenderheidessa tuli nappionnistuminen.

Ida Myhrvold myönsi NRK:lle, että kisaa seurattaessa äänentaso kohosi.

”Olen ylpeä. Se on sanomattakin selvää, kun poliisi on käynyt ovella. Tämä on iso päivä Mathildelle ja meille muille.”

Myös Mathilde Myhrvold kommentoi poliisivisiittiä NRK:lle.

”Tiesin hänen olevan innokas, mutta että noin pahasti. SItä en tiennyt.”