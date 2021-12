Suuret barnakkelit piinaavat suomalais­soutajia täysin tyynellä Atlantilla: ”Niitä on jo paljon”

Sääennusteen mukaan Atlantilla saattaa olla kokonaisen viikon ajan tyyni sää, mikä tekee soutamisesta erittäin raskasta.

Atlantti on jälleen täysin tyyni.

Suomalaiskaksikon Markus Mustelinin ja John ”Jolle” Blässarin soutu-urakka Atlantin yli Atlantic Challenge -kilpailussa on juuri nyt varsin raskaassa vaiheessa. Pasaatituulet ovat kadonneet, mutta barnakkelit eli hanhenkaula-äyriäiset ovat tulleet matkakumppaneiksi.

Ennakkoon arvioitiin, että kun alkumatkasta etelään suuntautunut soutu jatkuu länteen kohti Antiguaa, myötätuuli siivittäisi lähes kokoajan. Toisin on käynyt.

Vielä alkuviikosta arvio oli, että tyyni keli kestäisi kolme vuorokautta ja sen jälkeen tulisi voimakas myötätuuli, mutta nyt sääennuste lupaa tyyntä keliä viikoksi.

”Ei yhtään tuulta, ei yhtään aaltoja. Nyt mennään ihan pelkällä lihasvoimalla. Viime yönä oli sen verran raskasta, että oli pakko ottaa käyttöön koko suomalainen sisu: ei yhtään joutavaa jorinaa. Jos jaksat puhua, jaksat soutaa kovempaa, perkele! Jos kroppaan sattuu, ota särkylääke ja souda kovempaa, perkele!” Blässar viestitti.

Lisäksi kaksikko joutui poistamaan ensimmäisen kerran barnakkeleita veneensä pohjasta. Vielä ensimmäisellä kerralla reilu viikko sitten äyriäisiä ei ollut ”salamatkustajina”.

"Niitä oli jo paljon, isoja peukalon kokoisia", Blässar kertoi.

"Varmaan viikon päästä joudumme taas uimaan ja skrapaamaan. Kyllä niitä koko ajan tarttuu veneen pohjaan.”

Hanhenkaula-äyriäiset kuuluvat siimajalkaisiin. Ne voivat kasvaa seitsemänkin senttimetrin kokoisiksi. Ne kiinnittyvät usein juuri ihmisen tekemiin rakenteisiin, kuten veneiden pohjiin.

Suomalaiskaksikon vauhti on kuitenkin edelleen ollut hyvää. He johtavat ylivoimaisesti pariairokaksikkojen luokkaa, kuten ovat johtaneet koko kilpailun ajan. Kokonaiskilpailussa he ovat sijalla 17 eli nousseet yhden pykälän torstaiaamun aikana.

Viimeisen vuorokauden aikana (keskiviikosta kello 12 torstaihin kello 12:een) he ovat soutaneet 61 merimailia (113 kilometriä). Kaikkiaan takana on nyt 1 142 merimailia eli 2 115 kilometriä. Nyt heidän kokonaismatka-ajan arvio on jo hiukan alle 50 vuorokautta. Maalintulopäiväksi arvioidaan 30. tammikuuta.

Pariairokaksikoissa toisena on Britannian Jessica Oliver ja Charlotte Harris. Heidän maaliintulonsa arvioidaan olevan kymmenen päivää myöhemmin kuin suomalaisten.

Kokonaiskilpailun kärjessä on edelleen sveitsiläinen neljän soutajan joukkue. Heitä odotetaan maaliin 18. tammikuuta.

Lue lisää: Suomalais­kaksikko siirtyi paidattomaan soutuun Atlantilla: ”Millainen sää Suomessa on?”

Lue lisää: Unenpuute vaivaa suomalais­kaksikkoa Atlantin yli -soudussa: ”Aamuyön tuntien soutuvuoro on todella raskas”

Lue lisää: Suomalais­kaksikon vauhti kiihtyy soudussa Atlantin yli – nyt pasaatituulet puhaltavat, tuhat kilometriä on jo takana

Lue lisää: Delfiinit pitivät seuraa suomalaisille ”meren panttereille” Atlantin yli -soudussa: myös ensimmäinen barnakkeli­uinti on tehty

Lue lisää: Suomalainen soutaja­kaksikko lähti kymmenien päivien matkalleen ylittämään Atlanttia: jää­raappa on mukana hanhen­kauloja varten

Barnakkelit olivat Tapio Lehtisen riesana Golden Globe -purjehduksessa. Veneen pohja oli peittynyt äyriäisillä, kun se saapui maaliin Les Sables d’Olonneen toukokuussa 2019.

Lue lisää: Tapio Lehtinen söi häntä piinanneen barnakkelin suoraan veneen pohjasta