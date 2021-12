Ronaldo sai patsaan, koska jalkapallo on suosittua Goalla ja koska alueen irtautumisesta Portugalin siirtomaana on kulunut 60 vuotta.

Jalkapalloilija Cristiano Ronaldolle on pystytetty patsas Goalle Intiaan. Patsas on jo herättänyt myös arvostelua, kertoo BBC.

Viranomaiset perustelevat patsasta BBC:n mukaan sillä, että jalkapallo on Goan alueella erittäin suosittua ja että patsaan uskotaan innostavan nuoria ihmisiä.

Goa on entinen Portugalin siirtomaa ja irtautumisesta on nyt kulunut 60 vuotta. Goassa Portugalin maajoukkueella on myös vahva kannatuspohja, sillä useat paikalliset ovat aiemmin asuneet Portugalissa tai heillä on sukulaisia siellä. Ronaldo on Portugalin maajoukkueen kapteeni.

Patsas on kohdannut myös arvostelua. Arvostelijoiden mukaan kunnianosoitus olisi pitänyt tehdä jollekin paikalliselle pelaajalle etenkin, kun Intian maajoukkueessa on pelannut goalaisia. Pelaajista on mainittu muun muassa Samir Naik ja Bruno Coutinho.

Kun patsas paljastettiin, jotkut ihmiset heiluttivat mustia lippuja protestina.

”Portugalilaisen jalkapalloilijan patsaan pystyttäminen tänä vuonna on häpeällistä. Tuomitsemme tämän”, oikeistoaktivisti Guru Shirodkari totesi.

"Goassa on monia vapaustaistelijoita, joita on loukattu.”

Ronaldo ei ole kommentoinut patsasasiaa.

Patsas ei ole myöskään ensimmäinen laatuaan Ronaldolle, jolle pystytettiin patsas Madeiran lentokentälle vuonna 2017. Patsasta pidettiin epäonnistuneena, ja se vaihdettiin toiseen vuotta myöhemmin.