Paluu kentille luvassa vasta tammikuun lopussa.

US Open -voittaja Dominic Thiem jättää väliin Australian avoimen mestaruusturnauksen.

Itävallan Dominic Thiemin tennisuralla riittää vaikeuksia. Hän vetäytyy Australian avoimesta mestaruusturnauksesta eikä ole muutenkaan pelannut yhtään kisaa sitten viime kesäkuun.

Thiem on kärsinyt rannevammasta, joka alkaa nyt olla kunnossa, mutta hän sairastui ennen Australiaan lähtöä. Kyseessä ei kuitenkaan ole koronavirus.

Ennen Australiaan lähtöä Thiem veti harjoitusleirin Dubaissa, mutta leirillä tuli takapakkia.

”Nyt tunnen oloni hyväksi ja ranne on optimaalisessa kunnossa”, Thiem kirjoitti Twitterissä.

Thiem päätti taustajoukkojensa kanssa aloittaa kauden Etelä-Amerikassa tammikuun lopulla.

Parhaimmillaan Thiem, 28 nousi ATP-listalla kolmanneksi, mutta on valunut pitkän pelaamattomuuden aikana sijalle 15. Hän olisi ollut sijoitettu pelaaja Melbournessa.

Thiem voitti US Openin syksyllä 2020, jolloin hän oli ensimmäinen 1990-luvulla syntynyt grand slam -voittaja miesten puolella. New Yorkissa pelatun turnauksen jälkeen Thiem on osallistunut vain 12 kisaan.

Maailmalla kiertävästä hankalasta koronavirustilanteesta huolimatta Australian avointen miesten kaksinpelin pääsarjaan on tulossa 18 pelaajaa 20:stä. Vain Thiem ja pitkään sivussa ollut Roger Federer ovat näillä näkymin jäämässä pois.

Suomen kärkipelaajat Emil Ruusuvuori ja Harri Heliövaara matkustivat maanantaina Australiaan. Ruusuvuori pelaa Melbournen ATP 250 -turnauksen karsinnoissa vuoden alussa ennen osallistumistaan kauden ensimmäiseen grand slam -turnaukseen.

Ruusuvuori pääsee Australian avoimien pääsarjaan ilman karsintoja.