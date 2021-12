Sisarukset ottivat ansaitut, vakuuttavat ja rutkasti odotuksia nostattavat voitot, jotka olivat luonteeltaan erilaiset, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Jussi-Pekka Reponen.

Olympia- ja MM-kisat ovat oma lukunsa, mutta koronapandemian riivaaman vuoden 2021 kolmanneksi viimeinen päivä oli suomalaisittain yksi kaikkien aikojen hienoimmista hiihdon maailmancupissa.

Äkkiseltään ei tule mieleen, että suomalaiset hiihtäjät olisivat koskaan juhlineet samana päivänä naisten ja miesten mc-voittoa, ja nyt asialla olivat vielä sisarukset!

Kerttu ja Iivo Niskanen ottivat bravuurimatkoillaan ansaitut, vakuuttavat ja rutkasti odotuksia nostattavat voitot Tour de Skillä.

Ne olivat kuitenkin luonteeltaan perin erilaiset. Iivon voitto oli odotettu, vaikka hänen alkukautensa on ollut Rukan voiton jälkeen rikkonainen.

Sen sijaan Kertun täysosumaa voi pitää jymy-yllätyksenä hänen tämän kauden aikaisempiin suorituksiinsa peilattuna.

Tiistaina tullut uran paras sijoitus vapaan sprintissä eli huonoiten sopivalla matkalla antoi kuitenkin vinkkiä nousukunnosta.

Ylivoimaisella voittosuorituksella Kerttu Niskanen nousi tällä samalla matkalla mitaliehdokkaaksi viiden viikon päästä alkavissa Pekingin olympialaisissa. Pikkuveljellä se leima on ollut jo ennestään.

Nyt Kerttu jätti taakseen käytännössä kaikki normaalimatkojen parhaat naiset lukuun ottamatta Norjan mahtihiihtäjää Therese Johaugia, joka ei kilpaile Tourilla.

Lenzerheidessa hiihdettiin noin 1 400 metrin korkeudella, ja olympialadut ovat vielä 300 metriä korkeammalla.

Kerttu Niskanen on saavuttanut merkittävän osan uransa parhaista mc-tuloksista 1 400–1 600 metrin korkeudella hiihdetyissä kilpailuissa, Italian Cognessa (voitto), Lenzerheidessa (kaksi voittoa) ja Sveitsin Davosissa, jossa Niskaset puolisoineen valmistautuivat ennen joulua Tourille.

Tämä voitto buustasi varmasti terveellä tavalla Kertun itseluottamusta olympialaisia varten. Iivolla tämä puoli on ollut aina kunnossa.

Sisarusten tuplajättipotti oli merkittävä meriitti myös molempien luottomiehen ja nykyisen voitelupäällikön Mika Venäläisen johtamalle Suomen suksihuoltoryhmälle.

Kilpailut käytiin hankalassa kelissä, jolla toimivat kilpailukykyisesti vain niin sanotut pitopohjasukset.

Kun 16. Tourista on kilpailtu kolmannes, Kerttu Niskanen johtaa kokonaiskilpailua ja Iivo Niskanen on kolmantena. Ja monta kertaa kärkisijoille yltänyt Krista Pärmäkoski on kelpo asemissa viidentenä.

Suomalaisittain vastaavaa asetelmaa ei ole ollut koskaan Tourin historiassa, mutta paljon ehtii vielä tapahtua.

Voittaessaan ensimmäisen Tourin vuonna 2007 Virpi Kuitunen (nykyinen Sarasvuo) siirtyi kokonaiskilpailun johtoon neljännen etapin (sprinttivoitto) jälkeen.

Kaksi vuotta myöhemmin tuli toinen voitto, ja silloin hän johti ensimmäisen kerran jo toisen osuuden jälkeen. Tuolloin välillä johdossa kävi myös Aino-Kaisa Saarinen, joka sijoittui kokonaiskilpailussa toiseksi.

Nyt Tourilla on jäljellä vapaan ja perinteisen yhteislähdöt, joissa tuskin syntyy suuria eroja. Paljon ratkaisee perinteisen sprintti, jossa on jälleen jaossa runsaasti bonussekunteja. Vapaalla hiihdettävä loppunousu on aina arvaamaton.