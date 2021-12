Kaksi viime kautta Mercedeksen auton pääväri oli musta.

Mercedeksen formula 1 -talli on muuttamassa autojensa väritystä ensi kaudelle ja tuomassa hopean takaisin autoon. Asiasta kertoo saksalaislehti Bild verkkosivuillaan.

Joulukuussa päättyneellä F1-kaudella Mercedes-kuljettajat Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas ajoivat autoa, jonka väritys oli mustavihreä.

Musta väri otettiin käyttöön Hamiltonin toiveesta tuen osoituksena mustien syrjintää vastustavalle Black Lives Matter -liikkeelle ennen kautta 2020. Lopulta Mercedes ajoi autolla toisenkin kauden.

Hopea on ollut Mercedekselle pitkään tunnusomainen väri ja autoja on kutsuttu hopeanuoleksi, joten kyseessä on paluu perinteiseen väritykseen.

Hamilton sanoi Venäjän gp:n yhteydessä olevansa sinut, jos värit palaavat ennalleen. Hän muistutti, että hopeanuoli on Mercedeksen alkuperäinen lempinimi ja sanoi, että ei alun perin uskonut, että toinen väri olisi käytössä niin pitkään.