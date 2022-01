Norjan hurjakuntoinen Johannes Høsflot Klæbo hyydytti Niskasen, joka jaksoi kiertueen viimeistä edellisessä osakilpailussa toiseksi.

Iivo Niskanen kohensi asemiaan Tour de Skin kokonaiskilpailussa, kun kiertueen viimeistä edellinen osakilpailu hiihdettiin maanantaina Italian Val di Fiemmessä.

Niskanen sijoittui 15 kilometrin (p) yhteislähdössä toiseksi kamppailtuaan 11 kilometriin asti kiertuetta johtavan Norjan Johannes Høsflot Klæbon kanssa.

Sitten hirmukuntoinen Klæbo karkasi nousussa Niskaselta, joka sai pidettyä neljän miehen takaa-ajoryhmän takanaan.

Niskanen nousi kokonaiskilpailussa kuudennelta sijalta kolmanneksi. Eroa johdossa olevaan Klæboon on kaksi minuuttia ja 49 sekuntia. Toisena on kaksi edellistä Touria voittanut Venäjän Aleksandr Bolšunov, joka on kaksi minuuttia kärjestä.

Toinen sija on Niskasen uran paras maailmancupin yhteislähdöissä. Kaikki voittonsa hän on saavuttanut väliaikalähdöllä.

Niskanen siirtyi kilpailussa vetohommiin 6,5 kilometrin kohdalla ja nappasi 8,5 kilometrissä kirimaalissa 12 bonussekuntia. Siitä Niskanen jatkoi vetoa ja vain Klæbo pysyi perässä.

Kun matkaa oli jäljellä noin neljä kilometriä, norjalainen jätti Niskasen tasaisella vedolla radan pisimmässä nousussa.

Tämä oli yksi sprinttihirmuna tunnetun Klæbon parhaita suorituksia maailmancupin normaalimatkoilla.

Perttu Hyvärinen venyi parhaaseen mc-suoritukseensa pitkään aikaan ja sijoittui 11:nneksi.