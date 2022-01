Suomalaishyökkääjä teki maalin ja syöti kaksi muuta.

Suomalaishyökkääjä Mikko Rantanen oli käynnistämässä Colorado Avalanchen takaa-ajoa viime yönä jääkiekon NHL-liigassa.

Vastassa ollut Anaheim karkasi jo kahden maalin johtoon, kun Rantanen ensin alusti Devon Toewsin 1–2-kavennuksen.

Päätöserässä Rantanen syötti ensin Logan O'Connorin 3–2-voittomaalin ja sinetöi loppunumerot 4–2 tyhjään maaliin Nathan MacKinnonin esityöstä.

Rantanen on alkukauden 25 ottelussa kerännyt tehot 15+18. Rantanen on sarjan toiseksi tehokkain suomalainen Carolina Hurricanesin Sebastian Ahon jälkeen, joka on tehnyt 28 ottelussa pisteet 15+19.

New Jersey Devils haki 4–3-voiton, kun se kaatoi Washington Capitalsin jatkoajalla.

New Jerseyn ykkösnimi ottelussa oli Nico Hischier, joka teki ottelussa kaksi maalia. Hischierin lisäksi Jack Hughes syötti kaksi joukkueen maalia, joista jälkimmäinen oli Hischierin jatkoajalla tekemä voittomaali.

New Jerseyn suomalaishyökkääjä Janne Kuokkanen syötti avauserässä Damon Seversonin tekemän 2–0-maalin.

New Jerseyn tavoin myös Winnipeg Jets haki jatkoaikavoiton. Winnipeg vieraili Las Vegasissa Golden Knightsin vieraana ja nappasi 5–4-voiton.

Winnipegin hahmoja olivat voittomaalin viimeistellyt Kyle Connor ja 42 laukausta torjunut maalivahti Connor Hellebuyck.

Winnipegin suomalaishyökkääjä Kristian Vesalainen sai peliaikaa seitsemän minuuttia ja jäi ilman tehopisteitä.

Calgary Flames oli tyly vieras Chicago Blackhawksin kotihallissa, kun se haki 5–1-voiton.

Chicago meni avauserässä Alex DeBrincatin maalilla 1–0-johtoon. Osuman syötti Chicagon suomalainen keskushyökkääjä Henrik Borgström, joka on nyt kerännyt kauden 19 ottelussa pisteet 2+3. Sen jälkeen ohjat otti vierasjoukkue.

Calgaryn pelaajista liekeissä oli erityisesti Johnny Gaudreau, joka syötti kaksi maalia ja viimeisteli itse ottelun lopulla 5–1-lukemat.

Chicagon maailmanmestarimaalivahti Kevin Lankinen oli edelleen sivussa, sillä hänet on asetettu koronaprotokollaan.

Se tarkoittaa, että protokollaan asetettu pelaaja on joko saanut koronavirustartunnan tai altistunut virukselle.