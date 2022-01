Markus Mustelin ja John Blässar ovat soutaneet Atlantilla nyt kolme viikkoa ja johtavat selkeästi pariairokaksikkojen sarjaa.

Suomalaiskaksikko Markus Mustelin ja John ”Jolle” Blässar on nyt soutanut Atlantic Challenge -kisassa kolme viikkoa. Maanantain vastaisena yönä he myös saavuttivat merkkipaalun: matkan puoliväli on ohitettu.

Kaksikko on nyt soutanut Atlantilla 1 398 merimailia eli 2 589 kilometriä. Maanantaiaamuna jäljellä oli 1 374 merimailia eli 2 545 kilometriä.

Myös viime viikon tyyni Atlantti on takana, sillä pasaatituulet puhaltavat ja sääarvioiden mukaan näin pitäisi olla koko loppumatkan Antigualle, jonne kaksikko saapuu nykyisen arvion mukaan 28. tammikuuta.

”Lauantaina saimme kunnon pasaatin taaksemme ja olemme edenneet todella reipasta vauhtia ja kovempaa tuulta pitäisi olla luvassa", Mustelin viestittää.

Kaksikon vauhti todellakin on melkoisen reipasta, sillä he etevät nopeammin kuin useat kolmen tai neljän soutajan venekunnat. Vauhti oli aikaisin maanantaina 2,8 solmua eli 5,2 kilometriä tunnissa.

"Me viihdymme täällä merellä hyvin, kunto ja mieliala ovat korkealla, tykätään tästä mitä tehdään", Blässar, 56, tuumasi.

"Olemme näet huomanneet, että olemme aika hyviä tässä", Mustelin, 61, sanoi.

Myös kilpailun turvallisuuspäällikkö Ian Couch on havainnut suomalaiskaksikon vahvan etenemisen pariairokaksikkojen ylivoimaisessa johdossa – kakkosena olevaan joukkueeseen eroa on yli 160 merimailia.

”Two rowing finns [suomalaiskaksikon joukkuenimi] kuuluu kisan ehdottomasti parhaiten valmistautuneisiin tiimeihin. Näiden erittäin kokeneiden purjehtijoiden suoritus paranee koko ajan, he johtavat luokkaansa ja antavat kovan vastuksen kolmen ja jopa neljän soutajan veneille”, Couch totesi tiedotteessa.

Kokonaiskilpailun johdossa on edelleen sveitsiläisnelikko Swiss Raw, jonka arvioidaan saapuvan maaliin Antigualle 18. tammikuuta.

Kilpailussa on mukana 35 venekuntaa, joista pariairokaksikkoja on kymmenen.

Fakta Kilpailun lisäksi Itämeren suojelua John Blässar (vas.) ja Markus Mustelin kisaavat Atlantic Challenge -soutukilpailussa. Atlantic Challenge -kilpailu alkoi 12. joulukuuta. Markus Mustelinin ja John ”Jolle” Blässarin budjetti on noin 100 000 euroa, josta osallistumismaksun osuus on reilut 20 000 euroa. Suomalaisten vene painaa 250 kiloa ja täydessä kilpavarustuksessa 900 kiloa. Kilpailun avulla kaksikko kerää varoja Itämeren suojeluun John Nurmisen säätiön ja Pidä saaristo siistinä ry:n kautta. Tavoite on 100 000 euroa, josta nyt on kasassa noin 20 000 euroa

