Pohjakuviointi on suksen valinnan jälkeen kenties tärkein yksittäinen tekijä huippuhiihtäjän kaluston kilpailukyvyssä. Kuviointi ja niihin liittyvä tekniikka ovat huoltojoukkueiden tarkoin vaalimia salaisuuksia, sillä niillä ratkaistaan mestaruuksia.

Luulitko, että voitelu ratkaisee hiihdossa voittajan? Väärin.

Huippuhiihto on välineurheilua, jossa tärkeintä on toimiva kokonaisuus. Suksen valinnan jälkeen ehkä merkittävin yksittäinen tekijä ei ole kuitenkaan voitelu vaan pohjan hionta ja kuviointi.

Kuviointi on kuitenkin melkoista salatiedettä. On hyvin vaikeaa selvittää, miten huippuhiihtäjien suksen pohjat tarkkaan ottaen kuvioidaan. Yksityiskohtia ei paljasteta ulkopuolisille.

Esimerkiksi Suomen maajoukkueessa hionnasta vastaava Hannu Hovila ei ollut innostunut esittelemään HS:lle laitetta, jolla ajetaan kuviot maajoukkuehiihtäjien suksiin.

Syy oli se, että laitetta on muokattu maajoukkueen tarpeisiin. Siihen on tehty virityksiä, jotka saattaisivat paljastua kuvista.

”Kuvia aina katsellaan”, Hovila perusteli kieltäytymistä.

On kuitenkin yksi suksihionnan huippuammattilainen, joka suostuu valottamaan salaisuuden verhoa.

”Tuossa se on. ZKRMC.”

Kryptiseltä kuulostava kirjainsarja saa Kimmo Vilenin innostumaan. Hän selaa italialaisen suksienhiontalaitteen tiedostoja ja vilauttaa näytöltä yhtä rakkainta ja pisimpään käytössä ollutta hiontakuviotaan.

Kirjain ”Z” viittaa Vilenin yhtiökumppaniin Giacomo Zaupaan ja ”K” häneen itseensä. Kirjaimet ”RM” kuuluvat pitkäaikaiselle asiakkaalle. C tulee sanasta ”Cold”.

Kyseessä on kylmän ja kuivan kelin hiontakuvio, jolla Ristomatti Hakola hiihti ensimmäisen SM-kultansa vuonna 2012.

”Sen jälkeen kuviolla on hiihdetty useita MM-mitaleja eri maissa. Se on kehitetty vuonna 2010 tai 2011 ennen Imatran SM-kisoja, joissa Ristomatti voitti. Hän oli silloin maailman nuorin 50 kilometrin arvokisavoittaja”, Vilen sanoo.

Vilen työskenteli aiemmin Hakolan ja Anne Kyllösen suksihuoltajana.

Nykyisin hän hioo suksia yrityksessään, jonka asiakkaina on muun muassa neljä hiihtomaajoukkuetta. Nimiä ei voi paljastaa.

”Tämä on vähän formulahommaa. Olen vaitiolovelvollinen.”

Hiihdon arvokisat ovat äärimmilleen viritettyjen urheilijoiden lisäksi huoltojoukkojen taistelukenttä.

Iivo Niskanen voi olla vaikka kuinka hyvässä kunnossa, mutta mestaruus jää saamatta ilman oikein valittua, voideltua ja kuvioitua suksea.

Viime vuosina erityisesti suksen pohjan hionnan ja kuvioinnin osuus on korostunut. Se ei ole yllätys.

Kuvioinnissa käytettävät koneet kehittyvät kaiken aikaa ja tarjoavat valtavat mahdollisuudet uusille pienille keksinnöille.

Yksinkertaistettuna hionnan ja kuvioinnin tarkoituksena on poistaa kosteutta suksen pohjan ja lumen välistä, sillä vesikerros kahden tasaisen pinnan välillä aiheuttaa imuefektin.

Mitä kosteampi keli, sitä suuremman hyödyn hionnan avulla voi saada, kunhan suksi on valittu oikein.

Variaatioita on rajattomasti. Eri kosteus-, lämpötila- ja lumioloissa toimivat erilaiset hionnat. Myös pakkaslumessa on kosteutta.

Vilenillä on suksien hionnasta yli 30 vuoden kokemus. Suksihuoltoon hän hurahti 16-vuotiaana juniorihiihtäjänä. Hiomakoneen ääressä hän oli ensimmäisen kerran vuonna 1989.

”Aluksi huolsin omia kisasuksia ja pian muidenkin. Se vei mennessään.”

Pian Vilen oli suksien myyjä, huoltaja ja yrittäjä.

Kimmo Vilen valmistelee hiomakiveä käyttökuntoon.

Hänen yrityksensä Suksihionta.fi huoltaa hiihtäjien välineitä harrastajista maailman terävimmälle huipulle. Tavalliselle kunto- ja kilpahiihtäjälle hyvä perushionta maksaa 70–100 euroa.

Vilenin yrityksellä on kolme italialaisen Svecomin hiomakonetta. Suomen hiihtomaajoukkueella on kaksi samanlaista laitetta, joista toinen on kuljetettu hyvissä ajoin Pekingin olympialaduille Zhangjiakouhun.

Hiihtoliiton koneet ovat tuttuja Vilenille, sillä hänen yrityksensä vastaa myös Svecomin koneiden huollosta Pohjoismaissa.

Suomen maajoukkueen laitteita hän ei luonnollisestikaan kommentoi. Vaitiolovelvollisuus.

”Tiimit kilpailevat keskenään, ja jokaisella on jotain omaa”, Vilen kiteyttää.

MAASTOHIIHdossa luistoa on paranneltu pohjien käsittelyllä 1980-luvun alkupuolelta lähtien.

Koneellinen hionta on lähtöisin alppilajeista, jossa sukseen ajettiin ensiksi yhtä krouvia kuviota.

Maastohiihtoon ilmestyi 1980-luvulla myös teollisesti valmistetut käsikuviointiraudat, eräänlaiset viilat, joilla tehtiin pohjaan suoria uria. Hiihtomieliset metallimiehet saattoivat kehitellä urarautoja itsekin.

Noista ajoista suksien kuviointi on mullistunut melkoisesti.

Hiontakone toimii yksinkertaistettuna siten, että timantti hioo kiveen halutun kuvion ja kivi jäljentää sen suksen pohjaan.

Muuttujia on paljon.

Pakkaskelin kuvio, joka sopii erityisesti vapaalle hiihtotavalle. Hiontakuvio on pyöreä ja pinta tiiviimpi kuin märemmän kelin kuviossa. Jos kuvio olisi terävä, lumikide tarttuisi helposti, koska pakkaskelin kide on tavallisesti pienempi ja hienojakoisempi.

Kaartuva havukuvio tai niin sanottu ongenkoukkukuvio soveltuu märänkelin liisterisukseen. Neljä kanaalia kerää vettä ja kaartuva havukuvio ohjaa sen sivusta pois suksen alta.

Timanttiteriä, joilla kuvio kaiverretaan hiontakiveen, on kymmeniä erilaisia. Taitavat hiontamestarit virittävät teriä vielä itse paremmiksi.

Samoin hiontakiviä on erilaisia. Maajoukkueilla kiviä on Vilenin mukaan vähintään viisi erilaista: märän kelin, nollakelin, keinolumen, normaalin pakkaskelin ja kuivan pakkaskelin kivet.

Mutta tässä kohdin Vilenkin hiljenee. Kivet ja timantit kuuluvat kategoriaan, jota hänkään ei tarkemmin paljasta. Eikä niitä kaikkia voi valokuvata.

”Ne ovat kilpailutekijöitä.”

Kilpasuksi kestää noin 25 hiontaa. Tavallisesti kilpasuksi hiotaan noin viisi kertaa kaudessa eli se kestää kisakäytössä viitisen vuotta.

Parhaita parejaan huippuhiihtäjät säästelevät vain kaikista tärkeimpiin paikkoihin, kuten arvokisoihin. Siksi niiden elinkaari voi olla paljon pidempi.

Mahdollisuudet erilaisten kuvioiden tekemiseen ovat käytännössä rajattomat. Tietokoneohjattu kone tekee millimetrin murto-osien tarkkuudella sen, mitä käyttäjä käskee.

Ennen uuden kuvion hionnan aloittamista vanha kuvio pitää poistaa. Pohja ajetaan sileäksi niin sanotulla aukaisukivellä.

”Tämä on tärkeä vaihe. Vanhan kuvion poisto tehdään pienillä kierroksilla. Nopeilla kierroksilla ajettuna pohja menee tukkoon, eikä se ime voidetta”, Vilen kertoo.

Sen jälkeen sukseen tehdään varsinainen kuviointi. Ensin haluttu kuvio jäljennetään timanttiterillä hiontakiveen. Sitten se ajetaan kivellä suksen pohjaan.

Kuvion syvyys on vain 0,08–0,3 millimetriä.

Hiontakuvioita voidaan ajaa suksen pohjaan jopa kolmeen eri kerrokseen, jotta ilma saadaan kiertämään parhaalla tavalla lumen eri kosteus-, kide- ja lämpöoloissa.

Luistelusukseen voidaan ajaa erilainen kuvio suksen kantaosaan ja kärkeen. Tai kuvio voi olla syvempi suksen keskellä kuin laidassa. Ja niin edelleen.

”Jos esimerkiksi kuivan lumen hionnassa alakuvio on liian iso, lumikide tarttuu kiinni eikä suksi luista.”

Haluttu kuvio jäljennetään hiomakiveen timanttiterällä.

Ehkä suurin merkitys lopputulokseen on hiojamestarin keräämällä datapankilla ja vuosien aikana karttuneella tietotaidolla. Vilenin uraan mahtuu melkein koko koneellisen hionnan historia maastohiihdossa.

Koodi ZKRMC on vain yksi sadoista Vilenin tallentamista hiontamalleista. Niitä on valmiina eri kelialueille, suksille ja urheilijoille.

”Tämä on vuosien työ”, hän kiteyttää.

”Eikä tätä opi kirjoista vaan testaamalla ja olemalla itse ladulla.”

Vilenin firma kehittää myös uusia kuvioita koko ajan.

”Teemme tarkoituksella äärikokeiluja uusien ideoiden löytämiseksi.”

Datalla on myös taloudellinen arvo. Jos konetta osaa käyttää, siitä saa irti paljon tietoa.

”Meidän koneen arvo on peruspakettina 250 000 euroa, mutta kerättyjen kuvioiden kanssa voisin lähteä myymään miljoonalla eurolla per kone. Työlle pitää laskea hinta.”

Nykyään on ohjelmia, joiden avulla pohjassa oleva kuvio voidaan mallintaa valokuvista. Mutta ohjelmakaan ei pysty tulkitsemaan sitä, millaisilla kivillä hionta on tehty ja millaisia timantteja siinä on käytetty.

”Niillä on suuri merkitys lopputulokseen, eikä niitä tiedä kukaan muu kuin kuvion alkuperäinen tekijä.”

Lisäksi hiomakoneet ovat yksilöitä. Vilenin mukaan hänenkään koneensa eivät tee täysin samanlaista jälkeä, vaikka niihin syöttäisi samat parametrit.

Kimmo Vilen on hionut suksia koneellisesti pian 30 vuotta.

Mitalisuksen virittämisessä on kyse kokonaisuudesta, joka muodostuu suksen valinnasta, pito- ja luistovoitelusta sekä hionnasta.

Tärkeintä on löytää hiihtäjälle kullekin radalle ja kelille oikean profiilin suksi, jota huoltoryhmä voi sitten testaajien ja hiihtäjän palautteen perusteella työstää kisakuntoon.

Vilen arvioi, että hionnan merkitys on kokonaisuudessa ehkä jo voitelua suurempi, koska se on kehittynyt viime vuosina nopeasti. Erinomaisen ja tavanomaisen kuvioinnin ero voi olla niin merkittävä, että hiihtämällä sitä ei saa kurottua kiinni.

”Jos löydetään jotain uutta, ero voi olla 15 kilometrin matkalla 30–45 sekuntia”, Vilen sanoo.

Hän kertoo esimerkin Lahden MM-kisoista vuodelta 2017 miesten sprinttimatkan finaalista.

Kun hiihtäjät laskivat Intiaanikukkulalta J-mutkan kautta Lahden hiihtostadionille, Norjan kolmikko tuli kärjen perässä. Mutta tällä kertaa peesiasemasta ei ollut hyötyä.

Vilenin kuuleman mukaan norjalaiset olivat arvioineet lumen väärin ja hioneet suksiin oikean kuvion väärällä kivellä.

”Siitäkin tulee ajassa iso ero jo lyhyelläkin matkalla.”

Norjan vahva sprinttikolmikko jäi sijoille 3–5.

Mutta koska maajoukkuetason suksihuolto on salatiedettä, emme voi olla varmoja, mitä lopulta tapahtui.

MM-kultaa voittanut Italian Federico Pellegrino oli joka tapauksessa HS:n haastattelussa varma: ”Minulla oli kisan nopeimmat sukset!”

Kimmo Vilen tarkistaa hiomatuoreen suksen.

