Kari-Pekka Ourama esitti aamiaisella supertähti Arnold Schwarzeneggerille rohkean kysymyksen ja sai tylyn mutta lempeän vastauksen. ”Halusin vajota maan alle”, hän kertoo. Tapaus on osa suomalaisen fitnessurheilun värikästä historiaa.

Lahti

Kaikki alkoi erikoisesta televisio-ohjelmasta, jonka Kari-Pekka Ourama näki vuonna 1991 Yhdysvalloissa.

ESPN-kanavan ohjelmassa naiset esittelivät lavalla kehoaan ja lihaksiaan. Vastaavaa Ourama ei ollut nähnyt koskaan aiemmin, vaikka hän oli tehnyt pitkään töitä kehonrakennuksen parissa.

Ourama näki ensi kertaa elämässään naisten fitnessurheilua. Suomessa siitä ei vielä tiedetty, vaikka Kike Elomaa oli voittanut ensimmäisenä suomalaisena naisten kehonrakennuksen Ms. Olympia -kilpailun vuonna 1981.

Ourama mielistyi näkemäänsä lajiin. Fitness oli sovellettu versio kehonrakennuksesta, bodauksesta.

Siinä vaiheessa lahtelainen Ourama oli jo saanut kansainvälisen kehonrakennuksen tuomarikortin. Sen pohjalta hän alkoi laatia sääntöjä fitnessille.

”Ne kestävät edelleen aikaansa”, 58-vuotias Ourama sanoo lahtelaisella kuntosalilla. Kuntokeskus K&M on pandemian takia suljettuna. Kolme kuntosalia ja 1 300 neliötä ovat tyhjillään.

”Kaiken perusta on hyvä lihaskunto. Lihaksia tuotiin esille jo tuhansia vuosia sitten.”

”Fitness ja kuntosalitreeni on kaiken urheilun perusta”, Kari-Pekka Ourama sanoo.

Kuntosaliharjoittelu on noussut 30 vuodessa aivan uudelle tasolle siitä, mitä se oli vielä silloin, kun Ourama tutustui fitnessiin.

Nyt lähes kaikissa urheilulajeissa voimapohja tehdään kuntosaleilla, ja saleilla käy enemmän harrastajia kuin huippu-urheilijoita,

”Jokainen urheilija käyttää tänä päivänä kuntosaleja, ja jos ei käytä, voiko häntä edes sanoa urheilijaksi? Kaiken perusta on hyvä lihaskunto. Lihaksia tuotiin esille jo tuhansia vuosia sitten”, Ourama sanoo.

Kaikkiaan bodausta, painojen nostelua eri muodoissa ja fitnesslajeja harrastaa noin 300 000 suomalaista. Monella on oma kuntovalmentaja, personal trainer.

Mutta palataan fitnessiin, jota monet eivät pidä urheiluna vieläkään. Esimerkiksi Urheilutoimittajain liitto ei valitse lainkaan vuoden fitnessurheilijaa, vaikka listoilla on paljon muita vähemmän harrastettuja lajeja.

”Se on vanhoillista ajattelua”, Ourama sanoo.

Medioissa kuntoiluun, elämäntapoihin, hyvinvointiin ja fitnessiin liittyvät jutut ovat nousseet räjähdysmäisesti ja niitä luetaan paljon. Tämä kertoo juuri siitä, mistä Ourama puhuu: ihmiset haluavat olla hyvässä kunnossa ja treenaavat.

Viime vuonna suomalaiset fitnessurheilijat menestyivät hienosti kansainvälisissä kilpailuissa. Suomi oli sadan maan joukossa kolmanneksi paras.

”En ole katkera, vaikka menestys ei näy Vuoden urheilija -valinnoissa. Teemme työtä pää pystyssä ja sillä periaatteella, että tehdään ja pystytään.”

Yhdysvalloissa Ourama matkusti aikoinaan paljon kehonrakennuksen takia, mutta fitness oli jotain uutta. Pohdinnan jälkeen Ourama perusti vuonna 1992 uuden lajiliiton, Suomen Fitnessurheilu ry:n.

Liitolla on noin tuhat kilpailevaa lisenssiurheilijaa. Tarkkaa harrastajamäärää on mahdotonta sanoa. Suomessa on noin 1 500 kuntosalia, joista 800 on kaupallisia.

Suomen mestaruuskisat huipentavat Nordic Fitness Expo -messut jokaisessa fitnesslajissa. Niistä merkittävimmät ovat bikini fitness, body fitness, men’s physique ja kovaa vauhtia kasvava wellness fitness.

Ourama on Nordic Fitness Expon perustaja ja oikeuksien omistaja.

Fitnessin tuorein suomalaistähti on Pernilla Böckerman, joka voitti marraskuussa MM-kultaa bikini fitnessissä.

Doping kiellettiin fitnesslajeissa vuonna 1995. Jäsenkyselyssä harrastajat kannattivat lajin liittymistä Suomen antidopingtoimikunnan (ADT) jäseneksi.

Fitness on myös ADT:n seuraajan eli Suomen urheilun eettisen keskuksen (Suek) jäsen.

”Suek on kiitellyt, että fitness on yksi läpinäkyvimmistä lajeista ja että teemme hyvää dopingtyötä, mutta emme voi mennä asiakkaan kanssa valvomaan vessaan tai ruokakauppaan.”

Dopingkäryiltäkään ei ole vältytty.

”Lajissa on ollut käryjä ja niitä tulee. Kenttä on laaja. Ihmiset luulevat, ettei testata, ja sitten on pimeitä valmentajia ja kaiken maailman onnenonkijoita”, Ourama sanoo.

Hän korostaa, että kehonrakennuksessa ei tehdä dopingtestejä eikä se kuuluu Fitnessurheiluliittoon.

”Voimailulla on dopingleima, ei fitnessillä.”

Suomen olympiakomitean jäseneksi fitness pääsi vuonna 2016. Fitnessliiton puheenjohtajana Ourama neuvotteli liittymisestä Olympiakomitean silloisen puheenjohtajan Risto Niemisen kanssa.

”Olin valmistautunut puhumaan asiasta neljä tuntia, mutta viiden minuutin jälkeen Ripa [Nieminen] sanoi, että asia on selvä: hän vie asiaa eteenpäin”, Ourama muistaa Olympiastadionilla käydyn keskustelun.

KP Ourama nuorten kehonrakennuksen SM-kisoissa Lahdessa vuonna 1982. Sen jälkeen hän ei ole kilpaillut.

Bodauskipinän Ourama sai nuorena lukiolaispoikana. Hän kävi uimahallissa, kun piti tehdä jotain fyysistä. Ouraman isä oli urheiluhenkinen ja kannusti poikaansa harrastuksiin.

Uimahallin yhteydessä oli kuntosali, jossa Ourama alkoi käydä pari kolme kertaa viikossa.

”Kilinä ja kolina johdattivat minut katsomaan kuntosalia, josta äänet tulivat. Laji vei mukanaan. Uinti loppui siihen.”

Vuonna 1982 Lahdessa järjestettiin nuorten kehonrakennuksen Suomen mestaruus­kilpailut. Ouraman isä oli mukana järjestelyissä, vaikkei hän itse harrastanut lajia.

Ourama osallistui kisaan ja jäi viimeiseksi. Se jäi myös uran viimeiseksi kilpailuksi, mutta kiinnostus lajiin vain kasvoi.

Edesmennyt kansanedustaja ja ammattinyrkkeilijä Tony Halme oli samassa kisassa. Myöhemmin Ourama tapasi Halmeen usein Los Angelesissa, jossa tämä yritti elättää itseään showpainijana.

Ouramaa taas kiinnosti Los Angeles sen takia, että kaupunki oli kehonrakennuksen napa.

”Vaikken itse kisannut, halusin elää siinä maailmassa, josta olin lukenut. Loin verkostoa, vaikken tiennyt koko sanasta silloin mitään.”

Tuomaroinnin ohella Ourama valokuvasi ja kirjoitti juttuja bodauksesta ja fitnesslajeista.

Kaikkiaan hän on ollut mukana viidessä fitnesslehdessä, joista hän on ollut perustamassa Muscle & Fitnessiä ja yhä ilmestyvää Fitnessurheilijaa. Ourama on lehden päätoimittaja ja ilmoitusmyyjä muttei enää tuomaroi kisoja.

” ”Joe Weider oli minulle kuin jumalolento.”

Joe Weider ja KP Ourama Los Angelesissa.

Los Angelesissa Ourama tutustui kehonrakennuksen legendaan Joe Weideriin.

Joe perusti veljensä Ben Weiderin kanssa Kansainvälisen kehonrakennusliiton IFBB:n jo vuonna 1946. Ourama on nykyään liiton apulaispääsihteeri ja Pohjoismaiden kehonrakennusliiton puheenjohtaja.

Weider (1919–2013) oli kaikkien tuntema Hollywoodissa, jossa hän eli kehonrakentajien ja filmitähtien ympäröimänä. Weider perusti myös Mr. Olympia- ja Ms. Olympia -kehonrakennuskilpailut, jotka olivat lajin jättitapahtumia.

”Joe Weider oli minulle kuin jumalolento. Hän teki valtavan vaikutuksen, ja ilmeisesti minäkin tein häneen jonkinlaisen vaikutuksen”, Ourama sanoo ja näyttää vuosien takaista kirjeenvaihtoaan Weiderin kanssa.

Kirjeessä Joe Weider kiittelee Ouramaa tapaamisesta ja valokuvista.

”Tykkäsin Losista. Olen ollut siellä ehkä noin sata kertaa, eikä se ole valehtelua. Hääräsin Weiderin studioilla ja menin mukaan kaikkiin hommiin. Olin jonkinlaisena avustajana.”

Ben ja Joe Wider lähettivät kannustuskirjeen KP Ouramalle maaliskuussa 1996.

Weider innostui myös Ouraman vuonna 1994 kirjoittamasta bodauksen treenikirjasta Mega Duty.

Weider oli halukas tekemään siitä uuden painoksen Yhdysvalloissa, jos se käännetään englanniksi. Weider lupasi mainostaa kirjaa omissa lehdissään. Hän myös tarjosi Ouramalle töitä ja muuttoapua Yhdysvaltoihin.

Mitä Ourama vastasi näin ainutlaatuisiin tarjouksiin?

”Sanoin, että katellaan”, Ourama naurahtaa.

”Olin aika tiukka ukko jutuissani, mutta ehkä siksi sain näiltä moguleilta arvostusta. Hämmästelen välillä itsekin, että kuinka moni kolmekymppinen kieltäytyisi kahdesti, jos pyydettäisiin töihin maailman johtavaan bodauslehteen. Äh, asun mieluummin Lahdessa ja maksan paljon veroja.”

” ”Arnold sanoi, että ’ryhtiä, KP’, ja näytti oikean asennon.”

KP Ourama ja Arnold Schwarzenegger tapasivat ensi kerran ravintolassa vuonna 1992.

Samoilla reissuilla Ourama tutustui Arnold Schwarzeneggeriin, joka voitti Mr. Olympia -tittelin ennätykselliset seitsemän kertaa.

Lempinimen ”Iso-Arska” saanut Schwarzenegger oli syntynyt Grazissa Itävallassa, josta hän muutti Yhdysvaltoihin vuonna 1968 kehittyäkseen paremmaksi kehonrakentajaksi. Joe Weider otti nuoren itävaltalaisen suojelukseensa.

Vuonna 1993 Ourama sai kutsun tuomariksi Schwarzeggerin järjestämään Arnold Classic -bodauskisaan, mutta miesten tuttavuus oli alkanut jo aiemmin Los Angelesissa.

Ourama oli mennyt aamiaiselle Schwarzeneggerin omistamaan Schatzi on Main -ravintolaan Santa Monicassa.

Aamiaista odotellessaan Ourama huomasi, että ravintolan terassilla istui Iso-Arska vaimonsa Maria Shriverin kanssa, jonka eno oli Yhdysvaltain murhattu presidentti John F. Kennedy.

Ourama ymmärsi tilaisuutensa tulleen ja meni terassille esittelemään itsensä.

”Kysyin lupaa ottaa valokuva. Arnold sanoi ei. Halusin vajota maan alle, mutta hän kutsui minut heidän pöytäänsä syömään aamiaista. Juttelin, että olin nähnyt hänen äitinsä Grazissa ja kuntosalin, jossa Arnold aloitti treenaamisen painoilla”, Ourama kertoo.

Arnold Classicissa Schwarzenegger muisti aamiaistapaamisen ja pysähtyi henkivartijoidensa kanssa Ouraman kohdalle kyselemään kuulumisia.

”Ilmeisesti olin tehnyt häneen hölmöllä tavalla vaikutuksen. Tulimme hyvin juttuun, vaikka emme ole varsinaisesti kavereita. Sain tapaamisista rohkeutta. Se oli taas uusi askel eteenpäin.”

Madridissa vuonna 2013 järjestetyn Arnold Classic -kisan jälkeen Schwarzenegger pyysi Ouraman illalliselle, johon osallistui kolmisenkymmentä henkeä.

”Kun otettiin valokuvaa, Arnold sanoi, että ’ryhtiä, KP’, ja näytti oikean asennon. Tajusin, mistä oli kysymys. Sen jälkeen olen aina tsempannut valokuvissa.”