Takamiesosastolle tuli tilausta, kun Ricky Rubio loukkaantui.

Lauri Markkasen edustama NBA-koripalloliigan Cleveland Cavaliers hankki maanantaina yli 900 NBA-pelin veteraanin, kun pelintekijä Rajon Rondo liittyi Cavsin ryhmään Los Angeles Lakersista.

Kolmen seuran kaupassa Cavaliersista siirtyy takamies Denzel Valentine New York Knicksiin, ja diilissä siirreltiin myös rahaa sekä muutaman takavuosien NBA-varauksen pelaajaoikeuksia.

Rondo, 35, on 16 vuoden NBA-urallaan pelannut 936 runkosarjaottelua edustaen kahdeksaa seuraa. Hän on kaksinkertainen NBA-mestari (2008, 2020) ja nelinkertainen All Star -pelaaja, ja hän on antanut 14. eniten koriin johtavia syöttöjä NBA-historiassa (7 481). Lakersissa tällä kaudella hänen keskiarvonsa olivat 3,1 pistettä ja 3,7 syöttöä.

Cavs on pelintekijää vailla, sillä espanjalainen Ricky Rubio loukkaantui hiljattain ja on poissa loppukauden.