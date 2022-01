Rotenbergin aiempi kokemus valmentamisesta on hyvin ohutta.

Jääkiekon KHL:ssä pelaava SKA Pietari on nimittänyt päävalmentajakseen todellisen yllätysnimen.

Seuran johtoportaaseen kuuluva Roman Rotenberg, 40, hyppää joukkueen penkin taakse ilman minkäänlaista merkittävää valmentajakokemusta.

Rotenberg on Venäjän ja Suomen kansalainen ja hänet tunnetaan Jokerien entisenä osaomistajana. Hän on toiminut myös managerin tehtävissä Venäjän maajoukkueissa.

Juniorina Rotenberg kiekkoili muun muassa Karhu-Kissoissa.

Rotenberg korvaa SKA:n päävalmentajan tehtävässä Valeri Braginin. Hän on tuurannut Braginia valmentajana aiemmin vuonna 2020, kun tämä oli sivussa sairauden vuoksi.

”Jatkan ryhmässä vanhempana valmentajana”, Bragin kertoo seuran tiedotteessa.

Rotenbergin apuvalmentajana toimii puolestaan Alexander Titov.

SKA:n tiedotteen mukaan päävalmentajan vaihdolla on tarkoitus kohentaa joukkueen johtamista. Valeri Braginin mukaan olympialaisia edeltävä alle kymmenen ottelun jakso on kauden tärkein.

Braginin mukaan Rotenberg on toiminut päävalmentajana käytännössä jo kuukauden ajan, mutta nyt järjestely virallistettiin.

”Valmennusryhmällä on isot tavoitteet. Meidän on pidettävä huolta, että olympiajoukkueeseen ehdolla olevat urheilijat ovat kisoissa huippukunnossa. Muiden on valmistauduttava pudotuspeleihin. Tasapainon ja tavoitteiden saavuttaminen on tärkeää.”

SKA Pietari on KHL:n länsilohkossa toisena pisteen päässä Moskovan Dynamosta, joka on pelannut ottelun enemmän. Jokerit on SKA:ta pisteen jäljessä ottelun enemmän pelanneena.

Suomalaisista SKA:n riveissä pelaavat Leo Komarov, Mikko Lehtonen ja Joonas Kemppainen.

