Chelsean manageri Thomas Tuchel sanoi tähtihyökkääjän kommenteista syntyneen kohun olevan nyt takanapäin.

Jalkapallon Englannin Valioliigan kärkiseuroihin kuuluvassa Chelseassa kuohahti viime viikolla, kun hyökkääjätähti Romelu Lukakun mietteet seuran toiminnasta levisivät julkisuuteen Sky Sports Italian haastattelun myötä. Chelsen manageri Thomas Tuchel närkästyi Lukakun kommenteista, mutta nyt pelaaja on saanut anteeksi.

Lukaku kritisoi Chelsean tilannetta ja peluutusta. Lukaku myös paljasti, että hän haluaisi palata italialaisseura Interiin, josta Chelsea hänet osti elokuussa muhkealla 98 miljoonan punnan summalla.

Lukaku jätettiin ulos viikonlopun tärkeästä liigapelistä Liverpoolia vastaan, mutta hän palaa kokoonpanoon Chelsean kohdatessa keskiviikkona Englannin liigacupin välierän avausosassa Tottenhamin.

Lukaku on tehnyt toistaiseksi kuluvalla kaudella 13 liigaottelussa viisi maalia.

Tuchel ja Lukaku pitivät keskinäisen palaverin maanantaina, ja tiistaina päävalmentaja kuvaili Lukakun aikovan ”siivota sotkun”.

"Olen iloinen, että meillä oli aikaa rauhalliseen keskusteluun. Hän pyysi anteeksi ja on taas mukana ryhmässä tiistain harjoituksissa”, Tuchel selitti lehdistötilaisuudessa.

"Minulle tärkeintä oli ymmärtää ja uskoa, että se ei ollut tarkoituksellista. Hän ei tehnyt tätä tarkoituksenaan nostaa hälinää ennen niin tärkeää ottelua. Ja tämä oli ensimmäinen kerta, kun hän on käyttäytynyt tällä lailla.”

Tuchelin mukaan ”sotku” ei ollut niin suuri juttu kuin sitä mediassa käsiteltiin. Mutta ei myöskään mikään pikkuasia.

"Asia oli tarpeeksi pieni, jotta voimme pysyä rauhallisina, hyväksyä anteeksipyynnön ja jatkaa eteenpäin. Hän on hyvin tietoinen siitä, mitä on tapahtunut ja mitä hän on saanut aikaan, ja hän tuntee velvollisuudekseen siivota tämä sotku.”

"Olemme iloisia siitä, että hän on pelaajamme.”